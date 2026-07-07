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Andrés Ribas, bombero y trampero de serpientes en Ibiza: "Si se cargan la lagartija, se cargan mi infancia"
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Andrés Ribas, bombero y trampero de serpientes en Ibiza: "Si se cargan la lagartija, se cargan mi infancia"

"De qué sirve que yo ponga trampas si los vecinos no hacen lo mismo ", se lamenta.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una lagartija pitiusa escondida entre rocas del paisaje ibicenco.
Una lagartija pitiusa del paisaje de Ibiza.Getty Images

En Ibiza hay personas que dedican parte de su tiempo a proteger un pequeño animal que forma parte de la identidad de la isla. Mientras la presencia de serpientes invasoras sigue creciendo, vecinos como Andrés Ribas han decidido pasar a la acción para intentar salvar a la lagartija pitiusa, una especie única cuyo futuro está cada vez más amenazado. Una lucha que va mucho más allá de la simple admiración.

Andrés, de 32 años, compagina su trabajo como bombero con una tarea que ocupa buena parte de su tiempo libre: revisar las trampas que ha instalado en su finca del valle de Benimussa para capturar culebras de herradura. Solo una de ellas, situada junto a la huerta, ha atrapado 15 ejemplares en apenas un mes. "Está plagado de serpientes", asegura en declaraciones recogidas por El País, mientras insiste en que la colaboración de más vecinos es fundamental para frenar una invasión que avanza sin descanso.

“De qué sirve que yo ponga trampas si los vecinos no hacen lo mismo. Si somos pocos, es una batalla perdida”, lamenta. Para él, la lucha trasciende lo ecológico y toca lo emocional. “Si se cargan la lagartija, se cargan mi infancia”, recuerda al evocar aquellos años en los que jugaba con los pequeños reptiles. Un recuerdo que hoy impulsa su compromiso por proteger una especie que considera parte de la historia, el paisaje y la identidad de Ibiza.

Más de 20.000 ejemplares capturados

La culebra de herradura llegó accidentalmente a Ibiza hace algo más de dos décadas, oculta entre olivos ornamentales importados desde la Península. En su hábitat original es una especie protegida y no representa un peligro para las personas, pero en las Pitiusas encontró un ecosistema sin depredadores naturales y una presa perfecta. Su capacidad para nadar hasta islotes cercanos ha agravado aún más la situación, provocando incluso la desaparición de algunas poblaciones únicas.

Frente a esta amenaza, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB) mantiene miles de trampas repartidas entre Ibiza, Formentera e islotes. Desde 2016 se han retirado más de 16.000 serpientes mediante el operativo oficial y, junto a las capturas realizadas por voluntarios, la cifra supera ampliamente las 20.000. La Administración insiste en que la colaboración vecinal resulta vital para frenar el avance de esta especie.

Mientras los investigadores trabajan en programas de conservación y cría en cautividad para asegurar el futuro de la lagartija pitiusa, ciudadanos como Andrés Ribas continúan revisando sus trampas casi a diario. Saben que capturar serpientes no resolverá por sí solo el problema, pero también que cada ejemplar retirado supone una oportunidad más para que la lagartija siga formando parte del paisaje de las Pitiusas

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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