Indignación con la nota que le han puesto a una mujer celiaca en el ticket de un restaurante 

Las cuentas de los restaurantes acostumbran a generar polémica si son compartidas en redes sociales, especialmente en plataformas como X, TikTok o Instagram. Muchas veces se debe a un excesivo precio de los distintos productos que se han tomado, aunque en otras ocasiones es todo lo contrario, ya que son mucho más económicos de lo que en un momento se podía imaginar.

Sin embargo, también hay un tercer grupo en el que desde los establecimientos apuntan notas variadas en las cuentas. Generalmente suelen ser recordatorios o algún detalle gracioso y simpático. En cambio, en esta ocasión, ha sido ofensivo y ha generado una gran controversia.

Tal y como cuenta el medio Hora Jaén, una usuaria conocida en redes como @rocioujaen, ha denunciado lo que le ha pasado al ir a un establecimiento y pedir una cerveza sin gluten, ya que es celiaca.

Según se puede leer en la noticia, la protagonista habría pedido esta cerveza sin gluten y desde el propio servicio habrían tenido que ajustar una de las tapas para que la pudiera comer.

Entonces, alguien del establecimiento lo reflejó en el ticket con el mensaje "ay una tonta celi". Además, según se indica, la usuaria califica el mensaje de "inaceptable", ya que, señala, que "la celiaquía es una enfermedad y no una elección", y hasta ha anunciado que tomará medidas al respecto.

En el mismo artículo se informa que el local, que valora lo sucedido como "absolutamente inaceptable", ha contestado públicamente pidiendo perdón y mostrando sus "más sinceras y profundas disculpas" hacia la usuaria y clienta, con quien dicen que se pusieron en contacto en cuanto tuvieron conocimiento de lo que había sucedido.

Asimismo, el establecimiento ha defendido su trayectoria profesional pidiendo que "un error individual no empañe el trabajo del conjunto de la plantilla".