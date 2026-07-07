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Prohíben nadar en una atracción turística de fama mundial durante 90 días para salvar las sepias gigantes: multas de hasta 60.000 euros para quien lo haga
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Prohíben nadar en una atracción turística de fama mundial durante 90 días para salvar las sepias gigantes: multas de hasta 60.000 euros para quien lo haga

Un fenómeno natural inigualable que se lucha por conservar.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
Calamares gigantes en Whyalla, Australia.
Calamares gigantes en Whyalla, Australia.GETTY

Visitar uno de los mayores espectáculos naturales de Australia ya no será tan sencillo este año, y es que uno de los reclamos turísticos más llamativos del país permanecerá parcialmente cerrado durante tres meses. 

Las autoridades de Australia Meridional han prohibido el baño, el buceo, el esnórquel y el fondeo de embarcaciones en una zona costera de Whyalla para proteger la reproducción de la sepia gigante, una especie única cuya población ha caído de forma significativa este año. Quienes incumplan la restricción se enfrentan a sanciones que pueden superar los 60.000 euros.

La medida, en vigor desde el 1 de julio y durante un periodo de 90 días, afecta a un tramo del Alto Golfo de Spencer, cerca de las localidades de Whyalla y Port Augusta. El objetivo es reducir al mínimo la presencia humana en una de las zonas de reproducción más importantes de la sepia gigante.

Preservar "una maravilla" 

Según ha explicado el Departamento de Turismo y Medio Ambiente de Australia Meridional, la restricción busca preservar "una de las maravillas naturales más impresionantes del sur de Australia". Cada invierno austral, miles de estos animales se concentran en este enclave para aparearse y depositar sus huevos.

La decisión llega después de que los últimos estudios detectaran una reducción significativa de la población de esta especie. La ministra de Medio Ambiente, Emily Bourke, señaló, en declaraciones recogidas por ABC News Australia, que la protección de esta área resulta clave porque es el principal lugar donde las sepias se aparean y realizan la puesta de huevos.

Multas de hasta 60.000 euros por entrar en la zona

Las autoridades han querido reforzar el cumplimiento de la prohibición con un régimen sancionador especialmente severo. Entrar en la zona restringida para nadar, practicar submarinismo o incluso fondear una embarcación puede acarrear multas de hasta 100.000 dólares australianos, alrededor de 60.600 euros.

El objetivo es evitar cualquier alteración durante un momento especialmente delicado del ciclo vital de estos cefalópodos, cuya reproducción depende de unas condiciones muy concretas y de la tranquilidad del entorno.

La medida afecta tanto a residentes como a turistas, ya que este enclave se ha convertido en uno de los principales reclamos naturales del país durante los meses de invierno.

El espectáculo del "Cuttlefest", en pausa para garantizar su futuro

La sepia gigante australiana es la mayor especie de sepia del mundo. Puede alcanzar alrededor de 50 centímetros de longitud y superar los 11 kilos de peso. Habita en las aguas del sur de Australia, donde vive sobre arrecifes, praderas marinas y fondos arenosos o fangosos.

Su espectacular comportamiento durante la época de reproducción ha dado fama internacional al llamado"Cuttlefest", un fenómeno de la naturaleza que atrae cada año a miles de visitantes.

Durante el apareamiento, estos animales cambian continuamente de color mediante destellos y patrones luminosos, ofreciendo un espectáculo submarino que muchos comparan con un enorme juego de luces.

Y es precisamente para que esa imagen siga formando parte del paisaje australiano en los próximos años por lo que las autoridades han optado por limitar durante una temporada el acceso de los visitantes. Una decisión que prioriza la conservación de la especie frente al atractivo turístico de uno de los eventos naturales más singulares del país.

Alba Rodríguez Morales
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Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

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Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



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En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

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