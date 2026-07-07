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El chef José Andrés revela la historia que que une a Cristiano Ronaldo y a un niño venezolano: "Algo arriba le recompensó"
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El chef José Andrés revela la historia que que une a Cristiano Ronaldo y a un niño venezolano: "Algo arriba le recompensó"

El futbolista portugués tuvo un gesto con un pequeño afectado por el terremoto en Venezuela.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
El futbolista Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo.
El futbolista Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo.

El Mundial de fútbol va más allá del propio deporte. El chef José Andrés, que estuvo este fin de semana en Carrusel Deportivo, de la Cadena SER, contó una de las historias más emocionantes que se han escuchado en los últimos tiempos. 

El cocinero ha estado en Venezuela, donde ha prestado ayuda a los afectados por el reciente terremoto que dejó cientos de víctimas mortales e importantes daños. Allí vivió un momento que recordó junto a Antón Meana en el programa de la SER. 

José Andrés sacó su móvil y le mostró al periodista un vídeo de agradecimiento de un niño venezolano a Cristiano Ronaldo. El astro portugués grabó un vídeo para animar al pequeño, que perdió una pierna en el terremoto de Venezuela.

"Esa es una historia muy bonita. Yo de hecho le mostré a ese niño el vídeo el primero, lo que pasa que Ronaldo se lo envió también a un amigo suyo", explicó el chef español, que comentaba que fue Georgina Rodríguez, pareja del luso, quien se lo había mandado antes.

"Justo cuando Ronaldo estaba en esos momentos uno abajo, yo le muestro al niño el teléfono. No podía enseñarle, no había conexión dentro del hospital. Y este niño, Andrés, que su sueño era Ronaldo.... ahí puedes ver la imagen", señaló al periodista de la Cadena SER.

"Hay algo ahí arriba que le recompensó"

José Andrés le pidió el vídeo "a través de amigos" a Giorgina, y la respuesta de Cristiano Ronaldo fue inmediata. "Fíjate la cara de este niño, que su héroe le ha enviado ese vídeo", señala José Andrés. 

En un primer momento, el niño le preguntó si era Inteligencia Artificial, y cuando le demostró que realmente no lo era, su alegría fue inmensa. "Ese niño ha perdido una pierna. Había otra niña cerquita de él que también. Y conjuntamente con Gio y con Ronaldo, mi mujer y yo nos vamos a encargar que esta niña y este chico para que la pierna no sea un problema para ellos", aseguró José Andrés.

Pero la cosa no queda ahí, porque José Andrés, además, habló de un momento mágico, porque a los dos minutos de enseñarle el mensaje al chico, Cristiano marcó y después Portugal acabó ganando.

Una curiosidad que José Andrés cree que fue porque "hay algo ahí arriba que le recompensó". "Yo creo que a Ronaldo, en ese partido, en ese momento, alguien le devolvió la moneda diciendo: 'Gracias, tú este partido lo vas a ganar'", afirmó el chef

"Hay gente que está haciendo algo, concentrada en un Mundial, y que saque el tiempo para hacer estas otras cosas dignifica mucho a la profesión del futbolista", aseguró en el programa de la SER.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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