Científicos ponen GP's a cinco codornices en Ciudad Real y los viajes insólitos abren nuevas posibilidades en su seguimiento

Un experimento científico en los campos de Ciudad Real ha terminado revelando un viaje digno de novela. Investigadores de la Fundación Artemisan, en el marco del Proyecto Coturnix, colocaron dispositivos GPS a cinco codornices (Coturnix coturnix) para estudiar sus movimientos.

Esta prueba, que fue financiada por Mutuasport y en colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha dejado unos resultados muy inesperados. Y es que días después, una de ellas sorprendió al equipo al aparecer nada menos que en Berlín, tras recorrer 2.300 kilómetros.

“Cuando ves una codorniz, con su cuerpo rechoncho y su vuelo corto, cuesta imaginar que pueda llegar tan lejos”, comenta Eduardo Laguna, investigador principal del proyecto en una entrevista con la revista Jara y Sedal.

Un viaje que acabó en Berlín

Durante la entrevista, Laguna relató cómo una de las aves marcadas voló en apenas unas noches desde Ciudad Real hasta Valencia, continuó hasta Tarragona, cruzó los Pirineos y pasó por París y Luxemburgo antes de establecerse temporalmente en la capital alemana.

Otro de los ejemplares tomó una ruta diferente: partió también de Ciudad Real, siguió la costa mediterránea y se detuvo al sur de París. Estos desplazamientos, según Laguna, demuestran que "la codorniz tiene en el movimiento la clave de su supervivencia".

El seguimiento de aves

Hasta ahora, los estudios sobre codornices se basaban en el anillamiento tradicional, que solo ofrecía datos si el ave era recapturada. Los emisores GPS instalados por la Fundación Artemisan permiten, por primera vez, una trazabilidad detallada de cada desplazamiento.

Gracias a esta tecnología, los científicos podrán identificar rutas migratorias, zonas de cría secundarias y posibles amenazas durante el trayecto. “La información que estamos obteniendo es esencial para comprender su ecología y diseñar medidas de conservación más efectivas”, subraya Laguna en JyS.

La codorniz es una de las especies más presentes en la actividad cinegética española, por lo que este tipo de estudios tiene tanto un valor científico como socioeconómico. Comprender mejor sus movimientos ayudará a ajustar las políticas de gestión y vedas. “El cazador la ve como un ave de vuelo corto, pero ahora sabemos que puede cruzar medio continente”, destaca Laguna.