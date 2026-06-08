Vicente Mera, doctor experto en longevidad: "El tabaco no es el único hábito tóxico que introducimos en el cuerpo"

Cuando se habla de longevidad saludable, el tabaco suele ocupar el primer lugar entre los hábitos que conviene eliminar. Sin embargo, el doctor y experto en longevidad Vicente Mera considera que el problema es mucho más amplio.

En su opinión, existen otros hábitos tóxicos y costumbres cotidianas que muchas personas han normalizado y que pueden afectar al organismo a largo plazo. "El tabaco no es el único tóxico que introducimos en el cuerpo", afirma el especialista en el podcast de nutrición Fit Generation.

Vicente Mera pone el foco varios aspectos como la automedicación, el uso inadecuado de determinados fármacos y el consumo de alcohol, entre otros. Según el experto, conviene revisarlos para aspirar a una vida más larga y saludable.

Una mujer decidida a dejar de fumar rompe un cigarro. Getty Images

La automedicación

Uno de los ejemplos que más llama la atención al médico es el uso continuado de medicamentos hipnóticos o ansiolíticos sin una adecuada supervisión. Según explica, en España existe una elevada utilización de este tipo de fármacos y, en ocasiones, incluso se comparten entre familiares.

"A veces a mí me ha venido alguno y digo: 'Pero la receta aquí ponía de su madre'. Dice: 'Sí, bueno, en principio lo tomaba ella, pero le iba muy bien y ahora me lo tomo yo'", relata. Para Mera, este tipo de situaciones demuestra cómo la automedicación puede convertirse en un problema de salud. Por ello, considera que cualquier suplemento o medicamento debería consultarse con un profesional.

Los suplementos

El experto señala que la creciente popularidad de la suplementación no significa que cualquier producto sea adecuado para todo el mundo. "Incluso con los suplementos debemos preguntar a un profesional, que puede ser un farmacéutico, un nutricionista… siempre preguntemos", recomienda.

Manos sosteniendo un blíster con pastillas y un folleto informativo para el paciente. HG

Además, anima a dedicar tiempo a buscar información de calidad y a consultar fuentes especializadas antes de iniciar cualquier suplementación por iniciativa propia. "No hace falta tampoco ir a un médico, pero sí buscar lecturas provechosas de gente que realmente sepa y esté especializada", explica.

Una balanza entre beneficios sociales y riesgos

Otro de los hábitos sobre los que reflexiona es el consumo de alcohol. Para el especialista, una copa de vino con amigos no representa únicamente una bebida, sino también un momento de socialización. "La copa de vino con amigos significa más cosas", señala.

De hecho, recuerda que en las conocidas como zonas azules, regiones del mundo donde vive un elevado número de personas longevas, la socialización forma parte del estilo de vida. Sin embargo, advierte de que el alcohol también aporta calorías y puede favorecer problemas como el hígado graso.

Una pareja de ancianos sentados en la playa. Getty Images

Por ello, plantea una idea basada en el equilibrio. Si una persona consume alcohol, considera que, en la medida de lo posible y sin obsesionarse, podría compensar esas calorías con actividad física.

Por eso utiliza una metáfora que resume su filosofía sobre la longevidad: todas las decisiones tienen una factura. "Se trata de pagar las facturas, que no venga después a cobrártelas la vida, porque te las cobra con intereses, además intereses compuestos", concluye.