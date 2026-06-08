Francia impone a Nintendo una de las multas más altas de su historia: 35 millones de euros por los fallos en los mandos de Switch

La Dirección General de Competencia, Consumo y Control de Fraude de Francia ha anunciado este lunes una multa de 35 millones a la filial europea de Nintendo, la compañía detrás de leyendas pop como Super Mario o The Legend of Zelda. La oficina gala considera que el fabricante japonés no informó "debidamente a los consumidores sobre los fallos de funcionamiento en ciertos mandos" de su videoconsola Nintendo Switch, lanzada al mercado en 2017 y una de las más vendidas de la historia.

El órgano de competencia y consumo francés se refiere así a un hecho bien conocido por la comunidad de jugadores: el conocido como drift en los joystick (las palanquitas) del mando. Son muchos los usuarios que lo han sufrido: al cabo de un tiempo, las palancas de los Joy-Con (así se conocen los mandos de Switch) empiezan a registrar movimientos involuntarios. Los factores que lo causan son variados: desde la suciedad y la acumulación de polvo al desgaste mecánico de determinados componentes.

El caso es que París apunta a Nintendo por conocer los problemas con los mandos desde 2018, solo un año después del lanzamiento al mercado de la consola. Además, incide en que la compañía no se comunicaría con los usuarios para tratar estas incidencias hasta dos años después, tras las quejas de una asociación de consumidores gala. Desde abril de 2023 Nintendo ofrece reparaciones gratuitas de los mandos Joy-Con a sus usuarios, a pesar de que ya les haya vencido la garantía de los mismos.

El organismo también considera que la discreción con la que Nintendo quiso mantener en todo momento sus problemas de drift en los mandos de la Switch provocó que muchos usuarios no contactaran con el servicio de posventa de la compañía y en algunos casos compraran mandos nuevos. Eso, a juicio de la entidad francesa, supondría una práctica comercial engañosa.

París acusa de una "práctica comercial engañosa"

Nintendo, por el momento, no ha reaccionado a estas acusaciones, aunque el comunicado de la oficina francesa advierte que ha "acordado" pagar la sanción de 35 millones de euros. Se trata de la segunda mayor multa de la historia de Francia en materia de consumo: solo la supera la sanción a Shein impuesta el año pasado. El comercio electrónico de origen chino recibió una multa de 40 millones de euros.

Francia es uno de los países europeos en los que los jugadores más se han movido para exigir a Nintendo esas reparaciones gratuitas de los Joy-Con que se extendieron en 2023 a toda Europa. Nintendo lanzó al mercado el año pasado la Nintendo Switch 2, sin que por el momento se estén registrando casos de drift análogos a los que se vieron en su predecesora: en el caso de la primera Switch los problemas en los Joy-Con eran una cuestión casi irremediable.

Nintendo anunció hace unas semanas una sorpresiva subida del precio de su Nintendo Switch 2, siguiendo el paso de sus competidoras. Sony (PlayStation) o Microsoft (Xbox) ya han anunciado y practicado subidas en los precios de sus videoconsolas a nivel global. En el caso la Switch 2, esta pasará a costar desde septiembre 499,99 euros: por el momento su precio recomendado de venta al público sigue siendo 469,99 euros.