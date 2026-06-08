Cucarachas todo el año: así pueden aumentar las plagas más allá del verano

Si piensas en el verano seguro que te viene a la cabeza el rumor de las olas, las largas tardes de descanso o la música de las verbenas. Sin embargo, en esta época del año hay también protagonistas que nadie desea, pero que siempre acaban apareciendo: las cucarachas.

Estos insectos proliferan con el aumento de las temperaturas, y las plagas pueden ser grandes en zonas de costa. Pero ojo, porque si crees que puedes librarte de ellas en otoño o invierno, es muy posible que te equivoques.

La Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental (Adepap) ha advertido en un comunicado que las plagas de cucarachas y mosquitos pueden incrementarse este verano debido a las lluvias intensas de los últimos meses, y que en el caso de las cucarachas la tendencia podría seguir durante el resto del año.

Esto se debe a que las temperaturas son suaves desde el invierno, por lo que el ciclo de reproducción de las cucarachas no se frena en ningún momento. De hecho, según Adepap, las campañas de control de plagas se han tenido que adelantar al mes de abril. A esto hay que sumar que el mes de mayo ha sido especialmente caluroso, y que se espera un verano también con temperaturas récord.

Las cucarachas también son una amenaza para la salud

Nadie quiere tener cucarachas en casa o encontrárselas por la calle. Y no sólo porque transmiten sensación de asco, también porque son portadoras de bacterias y patógenos.

Las cucarachas transportan microbios en las patas al caminar por ciertas zonas, también son capaces de contaminar los alimentos y transmitir enfermedades estomacales. Por eso la OMS recomienda no pisarlas.

Para acabar con las cucarachas en casa puedes preparar cebos y venenos en forma de gel, sellar grietas en las paredes, no dejar comida ni basura a la vista y revisar las zonas húmedas. En caso de que el problema se agrave, es posible que tengas que contactar con una empresa de control de plagas.