El papa pide a los obispos "escucha, justicia y reparación" para las víctimas de abusos

El papa León XIV junto al cardenal Rouco Varela en la Conferencia Episcopal el 8 de junio de 2026.

Ha habido que esperar hasta este lunes para escuchar al papa León XIV, que está de visita oficial en España desde el sábado, acerca de los abusos sexuales en la iglesia católica. Sí se refirió a ello en el avión que lo trajo, pero se limitó a señalar ante los periodistas que lo acompañaban que son una "llaga todavía abierta".

Este lunes, tras su discurso en el Congreso en el que ha lanzado un alegato contra el aborto y la eutanasia, se ha dirigido a los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal para pedirles "responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado" ante la "plaga" de los abusos.

"Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros, en ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad, y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero", ha dicho el papa en su largo discurso aunque no ha citado la palabra 'abusos sexuales'.

El papa ha defendido que "cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación".

Reunión con algunas víctimas

Esta tarde, en la nunciatura, está previsto que el papa reciba a algunas víctimas de abusos por parte de miembros de la Iglesia, pertenecientes al proyecto Repara y al plan PRIVA.

Algunas asociaciones, como Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de Donostia han criticado haber sido excluidas de este encuentro a pesar de haberlo solicitado al Vaticano.

Desde su discurso en la Conferencia Episcopal, León XIV ha llamado a responder "a los desafíos de un mundo secularizado" porque ha observado que "muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo no rechazan simplemente a Dios, muchas veces llevan en el corazón una sed profunda de sentido, de verdad, de pertenencia y de esperanza, incluso cuando no saben darle un nombre".

Y ante ello, el pontífice ha pedido "conocer estos anhelos, a escucharlos con respeto y a ofrecer (...) el tesoro que les ha sido confiado: Jesucristo".

El resto de su agenda en Madrid

Tras esa reunión con víctimas de abusos, el papa se desplazará a la catedral de la Almudena, en un acto al que acudirá la reina Sofía. Después, protagonizará un encuentro con la comunidad diocesana en el Bernabéu.

Este acto cerrará la jornada del lunes, a falta solo de la despedida del martes en Ifema con los voluntarios, antes del inicio de una nueva etapa del viaje que emprenderá rumbo a Barcelona. Tras pasar por la Ciudad Condal, pondrá fin a su visita en Canarias.