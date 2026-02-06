Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La princesa Ingrid Alexandra rompe su silencio y carga contra la prensa tras los escándalos de Mette Marit y Marius Borg
La princesa Ingrid Alexandra rompe su silencio y carga contra la prensa tras los escándalos de Mette Marit y Marius Borg  

La futura reina de Noruega ha escrito un texto en una cuenta privada de Instagram que han reproducido el medio local NRK. 

Uxía Prieto
La princesa Ingrid Alexandra, en una imagen de archivo
La princesa Ingrid Alexandra, en una imagen de archivoGetty Images

La familia real vive su peor crisis en años por dos graves escándalos. Por un lado, el juicio contra Marius Borg, hijo de la princesa Mette Marit, en el que se está juzgando al joven de 29 años por 38 delitos, entre los que se incluyen cuatro violaciones.

Por otro lado, en los últimos días ha salido a la luz la estrecha relación entre la princesa Mette Marit y el traficante sexual Jeffrey Epstein después de la publicación de millones de documentos nuevos por parte de la administración Trump. En los correos electrónicos se aprecia que la princesa heredera de Noruega y Epstein tienen una relación cercana y que incluso habrían quedado para verse a pesar de que Mette Marit lo había negado y la casa real había asegurado que sus encuentros habían sido fortuitos

Ante este panorama, gran parte de las miradas estos días se han dirigido hacia Ingrid Alexandra, la hija mayor de Mette Marit y Haakon de Noruega, destinada a ser la futura reina del país. La princesa fue criticada por acudir a un restaurante con su hermanastro Marius Borg durante las vacaciones de Navidad y por acudir al hospital hace unos días a visitarlo después de ser detenido

Ahora, Ingrid Alexandra, que está cursando sus estudios universitarios en Australia, ha roto su silencio a través de su perfil privado de Instagram. Según ha revelado el medio noruego NRK, la princesa tiene una cuenta cerrada como muchas otras royals de su edad, en la que acumula 800 seguidores. 

Harald y Sonia de Noruega, Haakon y Mette-Marit de Noruega e Ingrid Alexandra de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2025
  Harald y Sonia de Noruega, Haakon y Mette-Marit de Noruega e Ingrid Alexandra de Noruega en la entrega del Nobel de la Paz 2025.Getty Images

El mensaje en el que asegura estar sobrepasada por la situación ha llegado hasta el medio local, que ha decidido publicarlo por la gravedad de los escándalos de la familia y porque consideran que el número de seguidores de Ingrid Alexandra en su cuenta privada es suficientemente alto. 

"Me estoy volviendo loca"

En el texto, la princesa se queja de la prensa y de que no se respete la presunción de inocencia. "Este texto probablemente no supere la prueba VG —medio noruego—. Lo habrían desmantelado y utilizado en mi contra", comienza escribiendo. 

Ingrid Alexandra, que asegura que necesitaba desahogarse porque se está "volviendo loca", hace en su publicación un "experimento mental" en el que le pide a un "tú" imaginarse que los medios de comunicación lo acusan de matar a alguien aunque no lo haya hecho. 

La princesa asegura que ese "tú" da la impresión de haber matado a alguien por los "titulares sesgados de los medios de comunicación", haciendo una metáfora con los escándalos de su madre y su hermano a pesar de que no se pronuncia explícitamente. 

"Es importante no hacer afirmaciones sobre las que no se tiene base", concluye la princesa al texto.

Uxía Prieto
