Las 8 frases que Jane Goodall dejó en su entrevista con 'El HuffPost' que recordar para siempre

Jane Goodall ha fallecido este miércoles a los 91 años dejando huérfano al campo de la etología. En un comunicado, su instituto ha confirmado la noticia y ha homenajeado sus acciones que "revolucionaron la ciencia". "Fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural". Ella misma, ha dejado algunas palabras y reflexiones que quedarán marcadas en la memoria colectiva para la eternidad. Algunas de ellas, en conversación con El HuffPost.

La primatóloga fue una enorme defensora de los derechos de los animales y una luchadora contra el cambio climático. "Aún no es demasiado tarde, que cada uno de nosotros puede marcar la diferencia si queremos salvar al planeta", afirmó en conversación con este periódico en 2016. "Los animales sienten como nosotros, algo que yo ya había aprendido de mi perro antes de comprobarlo con los chimpancés".

"La gente siente que es muy poca cosa y que no puede hacer nada ante la inmensidad del problema, pero si cada uno de nosotros, cada día, tomamos conciencia de lo que hacemos: lo que compramos, de dónde viene, si ha sido fabricado por niños esclavos o causa sufrimiento a los animales de esas granjas-factorías, o proviene de una agricultura intensiva con abuso de productos químicos... Si al principio somos cien, luego mil, y luego millones, el cambio sí es posible. Y los niños lo saben", afirmó en sus declaraciones con El HuffPost.

Asimismo, siempre recordó la confianza de su propia progenitora, antes de marchar a su primer viaje a África. "Mi madre, a diferencia de todos los que se reían de mí cuando les decía que quería vivir con animales en África, me apoyó en todo momento".

Su discurso fue bienvenido y sirvió de religión para muchos activistas. "¿Realmente necesitamos todo lo que compramos? Hay que plantar cara a los economistas que dicen que el desarrollo económico no puede tener límites: en un planeta con recursos limitados, ¡no tiene sentido!". "Da igual que sean chicos del campo o la ciudad, ricos o pobres: debe seleccionar tres proyectos, uno enfocado a los animales de su entorno, otro a las personas, y otro a la biodiversidad".

En una de sus visitas a Madrid, también en 2016, se refirió a la tauromaquia: "Es verdad que hay distintos niveles de crueldad. Y si tuviera que escoger, preferiría la vida del toro bravo a pesar de esa muerte terrible, a la brutalidad cotidiana de esas vacas encerradas en esas granjas intensivas...". De este modo, su mensaje siempre fue pacificador. "Tenemos que vivir en paz y armonía con los animales, pero también con otras culturas, otras naciones, otras religiones".