El pescado graso muy querido en España tiene un nuevo récord mundial: más de 17 kilos de ejemplar

La pesca no es solo un hobby, sino un deporte que mueve a millones de personas en todo el mundo. Su magia reside en la conexión con la naturaleza, en la calma de un río o en la inmensidad del océano, donde cada lanzamiento es una mezcla de paciencia y adrenalina.

Para muchos, se trata de una vía de escape frente al estrés diario, capaz de brindar satisfacción personal y momentos inolvidables. De hecho, fue precisamente en una de esas jornadas cuando se escribió una nueva página en la historia de este deporte.

El protagonista es un pescado graso muy querido en España. Se trata de la trucha marrón más grande jamás registrada que ha sido capturada en el Canal Ohau de Twizel en Isla Sur de Nueva Zelanda.

Reconocimiento oficial

El animal, alcanza un peso de 17,75 kilos y la hazaña fue lograda por el pescador australiano Paul Rahman, quien luchó durante media hora contra este “monstruo acuático” antes de sacarlo del agua en la madrugada del pasado 15 de abril.

El récord fue recientemente confirmado por la Asociación Internacional de Pesca Deportiva (IGFA), que inscribió la captura en la categoría de línea de 4 kg masculina. Rahman documentó todo el proceso con báscula certificada y pruebas fotográficas, lo que permitió validar el hito mundial.

El Canal Ohau es famoso entre los pescadores de élite. Alimentado por lagos glaciares y rodeado de granjas de salmón, ofrece una mezcla perfecta. Estas condiciones según indica el medio Outdoor Life convierten a la zona en un paraíso para las truchas marrones gigantes, capaces de alcanzar tamaños impensables.

Una de muchas

Rahman, que pesca en Twizel de forma habitual, confesó que la trucha récord fue capturada tras ocho noches consecutivas de esfuerzo desde las 8 de la tarde a 5 de la mañana. “Las siete noches anteriores ya había sacado ejemplares de más de 13 kilos, pero cuando enganché este, supe que era diferente”, explicó el australiano al medio Outdoor.

Aunque su captura ya es récord, Rahman asegura que hay peces aún más grandes nadando en el canal. “En los últimos meses he perdido dos que podían superar los 22 kilos”, comentó. Aun así, el pescador subraya que la trucha fue devuelta al agua en buenas condiciones tras el pesaje: “Se alejó nadando con fuerza”.