Gusanos en la comida y baños rotos: las "catastróficas" condiciones de los centros de detención de inmigrantes del ICE

Así es 'Alligator Alcatraz', la cárcel para migrantes rodeada de caimanes de la que presume Trump

El escándalo del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU) no cesa pese a que a mediados del mes de febrero la Administración Trump puso fin a su despliegue en el estado de Minnesota.

El motivo es que, según ha publicado el canal de televisión estadounidense CBS News, las personas que se encuentran arrestadas (muchas de ellas sin haber cometido ningún tipo de delito) en los centros de detención de inmigrantes del ICE están viviendo en condiciones "catastróficas".

Buena prueba de ello es que el pasado mes de enero murieron dos personas en el centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' (oficialmente llamado South Florida Detention Facility), ubicado en Florida.

En ese centro de detención es en el que ha estado durante casi siete meses Felipe Hernández Espinosa, un solicitante de asilo de 34 años de Nicaragua. "Llevo seis meses detenido sin haber cometido ningún delito", ha asegurado el hombre, en declaraciones a la agencia AP.

Vivir en el centro de detención migratoria 'Alligator Alcatraz' es muy difícil. Diferentes asociaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado que allí se han encontrado gusanos en la comida, hay baños rotos y el sistema de alcantarillado se encuentra desbordado.

Tras estar en 'Alligator Alcatraz', Felipe Hernández Espinosa se encuentra desde hace cinco meses en el campamento militar de Fort Bliss, en Texas (EEUU). Sin embargo, el trato allí es similar al del centro de detención de Florida.

Muchos arrestados "se rinden" debido a las malas condiciones de vida

Las condiciones de vida en los centros de detención de inmigrantes del ICE son tan malas que, según Sui Cheng, del bufete de abogados Americans for Immigrant Justice, muchos arrestados "se rinden".

Desde AP subrayan que la cifra de migrantes cuyo periodo de detención supera los seis meses se ha duplicado bajo la Administración Trump. En concreto, más de 7.000 personas se encontraban en esa situación en enero de 2026. De ellos, 79 individuos llevan más de dos años detenidos.