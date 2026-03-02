No es Trump, pero casi: un histórico senador de EEUU, contra la "aberración" de "modelo a seguir" de Pedro Sánchez

Donald Trump aún no ha hablado de España, pero hablará, seguro que hablará. Que el Gobierno de Pedro Sánchez se niegue a prestar apoyo militar a EEUU en su ofensiva contra Irán a través de las bases militares de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz) es un 'caramelo' muy tentador para la retórica trumpista contra nuestro país. A la espera de sus declaraciones, quien ya ha entrado a fondo ha sido un histórico senador de EEUU y figura vinculada al actual presidente del país.

Se trata del veterano senador republicano Lindsey Graham, uno de los más cercanos a Trump en todo el Senado y habitual voz de referencia en materia de política exterior. En un mensaje en sus redes, el senador por Carolina del Sur desde 2003 ha calificado al Gobierno de Pedro Sánchez como una "aberración" que va contra la "norma" generalizada que supone el apoyo internacional a EEUU. No en vano, los cazas que no pueden partir desde suelo español se han desplazado a otras bases estadounidenses en Europa.

El tema de Morón y Rota le toca especialmente a Lindsey Graham, ya que durante su etapa en la Fuerza Aérea estadounidense estuvo destinado un tiempo en las bases estadounidenses en España. "Siento una gran admiración por el pueblo español y han sido grandes aliados en el pasado [...] Espero que el actual Gobierno español sea una aberración, no la norma".

"El actual Gobierno español se está convirtiendo en el modelo a seguir de un liderazgo europeo patéticamente débil, que ha perdido el rumbo, aparentemente reacio a condenar al régimen terrorista iraní y solo tiene críticas hacia Estados Unidos", ha señalado el político de 70 años.

Graham ha añadido que ve una notable diferencia en la política del Gobierno en relación a otros conflictos. "Los españoles sienten una indignación justificada por la invasión de Putin en Ucrania, como es debido. Pero cuando se trata del sufrido pueblo iraní, España parece, en el mejor de los casos, indiferente".

Al respecto, el Ejecutivo español alega que el uso de las infraestructuras utilizadas por EEUU pero de soberanía española para fines bélicos no tiene cabida en el convenio que rige la cooperación entre los dos países. Así, los titulares de Defensa y Exteriores, Margarita Robles y José Manuel Albares, respectivamente, han negado que EEUU esté utilizando ninguna de las bases y han garantizado que no lo harán en el futuro a lo largo de esta operación militar.

"En momentos como estos, se descubre la verdadera naturaleza de los aliados", remata, con un mensaje que se vincula a las críticas repetidas durante meses por Donald Trump contra España por negarse a invertir el 5% de su PIB en Defensa, como prometen hacer los otros 31 miembros de la OTAN.