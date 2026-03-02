Una joven valenciana se muda a Irlanda y tras ser ingresada en el hospital señala por qué le pareció "tercermundista"

La joven valenciana Clàudia Bisbal se mudó hace un tiempo a Irlanda como ya hacen muchos jóvenes españoles, ya sea para buscar oportunidades laborales o para vivir la experiencia de vivir en un país extranjero.

Publicó en sus redes sociales (@claudia_bisbal) un vídeo hablando sobre la sanidad de allí tras ser ingresada en un hospital para dar sus sensaciones sobre cómo funciona.

"Después de haber estado ingresada en un hosital aquí de Irlanda, tengo la suficiente información para poder hablar", ha dejado claro al principio del vídeo. Lo principal que ha querido contar es que, a pesar de que "mucha gente" piense que la sanidad en el país es pública, deja muy claro que no: "Es semipública, se paga, no como en EEUU, ni mucho menos

Una diferencia esencial con España

Según ha contado, los médicos de cabecera allí se llaman "GP", a los cuales eliges sí o sí. Lo ha terminado comparando con lo que pasaría en España: "Como es una sanidad pública, te toca quien te toca, aquí no".

"Aquí tú te buscas un médico de cabecera como si fuese una sanidad privada y tienes que pagar cada consulta a la que vayas", ha añadido. El precio rondaría unos 65 euros por consulta, pero en el caso de ir a urgencias porque has sido derivado por el médico de cabecera, "tú solo pagas lo que has pagado a tu médico de cabecera".

Sin embargo, en caso de ir por libre, ha mencionado que, en su caso, fueron unos 100 euros. Además, ha visto por internet que cada noche de hospital vale 80 euros, pero gente que conoce que se ha quedado ingresada no los ha tenido que pagar.

¿Son eternas las esperas?

A Clàudia le comentaron que las esperas en urgencias son "eternas", pero ella tuvo "la suerte" de ser bastante rápido. Lo que más le sorprendió fue estuve en una cama en mitad de un pasillo desde las 11:30 horas hasta las 20:00 horas, que fue cuando le dieron una cama en una habitación compartida con otras siete personas.

"Encima no éramos solo siete, estaba abierta por un pasillo donde había como tres más, conectada a otra habitación", ha añadido.

Su experiencia la definiría como "tercermundista": "Yo vi que el hospital al que fui yo, que es un hospital público, era un hospital como para pobres, el perfil de gente que yo vi allí eran muchos vagabundos que se autolesionaban para no dormir en la calle y hacer noche allí"