El tiernísimo método que usan los leones para inspirar coraje a sus cachorros

El león se ha ganada a pulso su sobrenombre de "el rey de la selva". Desde la sabana africana, y con una presencia menor en la India, este mamífero es uno de los felinos más grandes del mundo, solo superado por el tigre en términos de tamaño. Aunque a diferencia de estos, su estructura y comportamiento es especialmente sociable.

Muestra de ellos es el comportamiento que mantiene con sus crías. Los leones suelen entrenar a sus cachorros a través de la imitación, pero también mediante la fuerza controlada, según ha publicado el medio Unboxholics.com.

Uno de los métodos más tiernos que usan con sus crías es el fingir dolor cuando estas los muerden para aumentar su confianza, según han observado los científicos. A traves del juego, esta estrategia fortalece el coraje de los cachorros y les ayuda a practicar habilidades fundamentales para la caza y su propia supervivencia en un entorno en el que, a pesar de ser los reyes, no están exentos de amenazas.

De esta forma, estas interacciones inofensivas ayudan a los leones más jóvenes a conocer y a aprender a usar su propia fuerza mientras miden la reacción de su oponente. Además, mejoran su mordida, velocidad y equilibrio, según ha apuntado el mismo medio.

En los últimos 25 años el número de leones salvajes africanos se ha reducido a la mitad, lo que supone que la población oscile entre 20.000 y 30.000 ejemplares, según ha publciado este mes WWF. Este dato refleja la situación en la que se encuentra la especie y la necesidad de protección, ya que su estado en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) es "vulnerable", una categoría en la que figura desde 1996.