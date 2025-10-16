Investigadores analizan los gorilas hembra que viven más tiempo y la "hipótesis de la abuela" para humanos se tambalea

En un estudio realizado por un equipo de científicos del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania) en colaboración con biólogos de la Universidad de Turku (Finlandia) se ha descubierto que el tiempo de vida de los gorilas hembra tras dar a luz por última vez es bastante prolongado.

En concreto, las gorilas de montaña, al igual que ocurre con las mujeres humanas, viven mucho tiempo después de su último parto, una característica que, desde el punto de vista biológico, es bastante inusual en los animales.

Para llegar a esa conclusión, los científicos han monitorizado durante tres décadas los datos del ciclo de vida de 25 gorilas hembra de montaña del Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, en Uganda.

El resultado de la investigación ha sido que siete gorilas hembra vivieron más de diez años después de su último parto, y seis tenían incluso más de 35 años cuando se reprodujeron por última vez.

Los investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig y de la Universidad de Turku apuntan a que esta longevidad en los gorilas hembra de montaña tras dar a luz por última vez en sus vidas se explicaría por la llamada "hipótesis de la madre".

Tal y como recoge el medio de comunicación alemán MDR Wissen, la misma consiste en que las hembras de mayor edad dejan de reproducirse para ahorrar energía e invertirla en sus descendientes ya existentes.

Ello haría tambalearse la denominada "hipótesis de la abuela", que sí que se cumple en el caso de los seres humanos y las ballenas. La misma señala que las hembras viven más tiempo para ayudar a sus nietos. Sin embargo, los científicos que han elaborado el estudio rechazan esa teoría debido a que tanto las hembras como los machos de esta especie de gorilas suelen abandonar sus grupos de nacimiento, por lo que es poco probable que se produzca esa ayuda intergeneracional.