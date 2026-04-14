José Bustos, ganadero de 20 años: "A mí me encantan los animales pero no me meto en mitad de un rebaño, hay que respetarlos"

En los últimos años, las redes sociales han abierto una ventana inesperada al mundo rural: cada vez son más los jóvenes ganaderos que muestran una profesión tan dura como desconocida para muchos. Desde el campo, cuentan lo que implica cuidar animales, trabajar al aire libre y convivir con situaciones que rara vez llegan a la ciudad. Una rutina de esfuerzo diario, marcada por una forma de vida que, poco a poco, se está dando a conocer más allá del mundo rural.

Uno de esos rostros es el de José Bustos, que ha vuelto a poner sobre la mesa una realidad incómoda: la falta de respeto hacia el ganado cuando el campo se convierte en punto de visita. El joven ganadero denuncia que, en ocasiones, los visitantes se acercan demasiado a las reses o incluso atraviesan el rebaño sin tener en cuenta el riesgo ni el trabajo que hay detrás de mantener a los animales tranquilos.

Una situación que no solo genera tensión en el día a día, sino que puede provocar problemas de seguridad tanto para las personas como para el propio ganado. “A mí me encantan los animales pero no me meto en mitad de un rebaño, hay que respetarlos”, asegura en un vídeo que ha compartido en su cuenta de Instagram. Insiste en la importancia de mantener la distancia y actuar con sentido común cuando se está cerca de animales en el campo, recordando que se trata de seres vivos y no de un simple atractivo turístico.

“Hace falta educación ambiental”

“Lo que menos me apetece es que pasen estas cosas”, explica el joven ganadero, con el tono entre la resignación y el enfado, quien había salido a pastar con sus cabras antes de toparse con un grupo de gente que se acerca a los animales sin tan siquiera preguntar. “Me tocan mucho las narices, porque es que la gente no respeta nada”, añade sin rodeos, lamentando que a menudo se confunda el campo con un espacio recreativo sin normas.

“A la gente le encanta ver las cabras, hacerse fotos, grabar vídeos… y a mí eso no me importa”, reconoce. Pero marca un límite claro: “Lo que no puede ser es que te metas en mitad del rebaño, con un niño, sin preguntar”. El ganadero explica que en ese tipo de situaciones incluso evita llevar a sus perros mastines, animales clave para la protección del ganado, ya que ya que podrían reaccionar ante carreras o movimientos bruscos de los niños, aumentando el riesgo en una situación ya de por sí delicada.

Más allá de la queja puntual, José intenta lanzar un mensaje que, según él, debería aprenderse desde la infancia. “Hace falta educación ambiental. No puedes ir al campo sin saber cómo actuar”. De esta forma, propone incluso que en los colegios se enseñe cómo comportarse en entornos rurales, cómo identificar riesgos o simplemente algo tan básico como mantener la distancia con los animales.