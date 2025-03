Los tres tipos de perros que un veterinario desaconseja totalmente tener: algunos son muy populares

A la hora de elegir un perro, la raza es uno de los criterios fundamentales a elegir ya que marca en muchos casos además del tamaño, el carácter y actividad. No obstante, los especialistas recuerdan que hay algunas razas a evitar.

Ben, un veterinario residente en el Reino Unido, conocido como Ben The Vet en redes sociales, repasa en un TikTok recogido por el medio británico Get Surrey tres razas que no recomienda tener debido a los problemas de salud asociados que suelen tener y el coste veterinario que esto puede suponer.

En primer lugar apunta a los Shar Pei, con respecto a los que dice que el "problema es que prácticamente todas las características que distinguen a esta raza le confieren un riesgo de enfermedad" como es el engrosamiento de la piel que aumenta el "riesgo de padecer un trastorno inflamatorio llamado fiebre del Shar Pei". El especialista lo define como un "trastorno que causa fiebre alta, dolor e inflamación en las articulaciones, hinchazón facial y otros síntomas como vómitos y diarrea".

Además, apunta a que los pliegues en los ojos pueden provocar problemas de visión, así como infecciones de oídos debido al estrechamiento de los canales auditivos.

En segundo lugar apunta a los perros con orejas cortadas, debido a las consecuencias que puede tener esta intervención, meramente estética, en los animales. "Cortar las orejas es un procedimiento quirúrgico completamente innecesario en el que se quitan o alteran las orejas de un perro y no tiene ningún beneficio para el perro y puede causar daños permanentes", señala.

Por último, recuerda que los perros braquicefálicos, con cara plana y hocico corto, como son los bulldogs o los pugs suelen tener "problemas respiratorios" aunque no es el único problema que recuerda el veterinario.

"Dependen tanto de la intervención veterinaria para existir porque la mayoría de ellos necesitan una cesárea, particularmente en el caso de los bulldogs y los buldogs franceses, para dar a luz", enfatiza.