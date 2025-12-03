Málaga saca los cañones y pistolas para preparar a los pinos ante la plaga que afecta notablemente a los perros

La plaga de la procesionaria del pino puede llegar a ser mortal para los perros, ya que si entran en contacto con los pelos urticantes de la oruga puede sufrir una reacción tóxica grave que requiere atención veterinaria urgente. Para tratar de poner solución a este problema, el Ayuntamiento de Málaga está llevando a cabo actuaciones para evitar la aparición de esas peligrosas orugas en primavera.

En concreto, el consistorio malagueño ha puesto en marcha un plan de trabajos biológicos preventivos en el que los trabajadores están haciendo uso de cañones de proyección y pistolas de largo alcance para la pulverización de productos fitosanitarios.

Tal y como ha informado el propio Ayuntamiento de Málaga en una nota de prensa, más allá de en los distintos parques de la ciudad, los trabajos también se llevarán a cabo "en colegios y en los pinos ubicados en zonas cercanas a residencias geriátricas, parques infantiles, guarderías o centros de salud".

En ese sentido, el consistorio ha explicado "una vez concluido este tratamiento se hace un seguimiento quincenal para controlar la eficacia de estas campañas preventivas, de forma que si considera necesario se puedan acometer intervenciones de refuerzo".

En qué consisten los trabajos biológicos

Respecto a los propios trabajos, el Ayuntamiento de Málaga ha detallado que "el tratamiento aplicado es biológico y no tóxico, cumpliendo con el uso sostenible de productos fitosanitarios que respetan el medioambiente y la salud de las personas".

"Como en años anteriores, los trabajos consisten en la pulverización de la bacteria Bacillus thuringiensis Kurstaki sobre las acículas del pino en una dosis del 32%, que es la fijada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta bacteria actúa por ingestión interfiriendo en la alimentación de las larvas de la procesionaria, lo que acaba provocando su muerte", ha añadido el consistorio malagueño.