María VetiCan, veterinaria: "Darle cáscaras de huevo le genera a tu perro un exceso de calcio que no es necesario"

La veterinaria María conocida en redes como VetiCan ha advertido sobre el uso de cáscaras de huevo como suplemento alimenticio para perros, una práctica cada vez más extendida entre dueños que buscan mejorar la dieta de sus mascotas. "Darle cáscaras de huevo le genera a tu perro un exceso de calcio que no es necesario", explica la experta en uno de sus últimos vídeos de TikTok.

El auge de las dietas naturales y los remedios caseros ha llevado a muchos propietarios a añadir suplementos sin supervisión profesional. Sin embargo, María VetiCan, ha desmontado uno de los mitos más populares en torno a la alimentación canina advirtiendo de que esta tendencia puede tener consecuencias negativas.

"El problema no es solo la cáscara de huevo, sino la idea de suplementar sin necesidad", señala. En perros sanos que ya consumen un alimento completo —ya sea pienso o dieta natural bien formulada—, añadir calcio extra puede provocar desequilibrios importantes.

El calcio es un mineral esencial y fundamental para el desarrollo óseo, dientes fuertes, contracción muscular, transmisión nerviosa y coagulación sanguínea. Pero en exceso puede derivar en problemas óseos, alteraciones en el crecimiento e incluso complicaciones renales. "Si la dieta está correctamente formulada, no necesitas añadir nada más", insiste la veterinaria.

Cáscara sí, pero no como crees

La confusión sobre la cáscara de huevo tiene su origen en un componente concreto. Se trata de la membrana interna, una fina capa, que recubre el interior de la cáscara y que contiene compuestos con propiedades beneficiosas para las articulaciones, conocidos como 'condroprotectores'.

"La membrana sí puede ser útil, incluso recomendable en algunos casos", aclara María VetiCan. "Pero lo que la gente está dando es la cáscara completa, que es básicamente calcio. Y ahí es donde está el problema". Este matiz, aparentemente pequeño, marca una gran diferencia en términos de salud animal.

Suplementos de moda bajo lupa

La veterinaria también advierte sobre otro error frecuente como es el uso indiscriminado de multivitamínicos en mascotas. Muchos dueños los administran como una forma de "refuerzo", sin tener en cuenta si el animal realmente los necesita.

Otro ejemplo es el alga kelp, popular por sus supuestos beneficios para la salud dental, como la reducción del sarro y el mal aliento. Aunque puede ser útil en algunos casos, su uso generalizado también plantea riesgos. "Crea un exceso de yodo que para algunas enfermedades no va nada bien o que incluso podemos nosotros generar problemas en un perro sano si las damos en exceso", advierte.

La importancia del asesoramiento profesional

Todos los suplementos son inocuos, y su uso debe estar siempre supervisado por un veterinario. Esto es especialmente importante en dietas caseras, donde sí puede ser necesario añadir ciertos nutrientes para evitar carencias. Por ello, en esos casos, hay que hacerlo bien, con asesoramiento y no vale improvisar.