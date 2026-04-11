Una experta en mascotas destaca los productos "obligatorios" del Mercadona para tu perro: "Te pueden salvar en algunas ocasiones"

: Una mujer entra en el supermercado Mercadona, mientras un perro está atado frente a la puerta.

Una experta en mascotas ha señalado en un vídeo de TikTok que algunos alimentos básicos que pueden encontrarse fácilmente en supermercados como Mercadona pueden convertirse en auténticos “salvavidas” para los perros en determinadas situaciones.

Desde episodios de diarrea hasta la ingesta accidental de objetos, estos productos naturales pueden ayudar a mejorar la salud digestiva, fortalecer el sistema inmunitario y complementar una dieta equilibrada.

La especialista recuerda que la base siempre debe ser una alimentación adecuada. Una dieta equilibrada para perros debe incluir proteínas de calidad —como pollo o pavo—, carbohidratos —como arroz o patata— y verduras.

Además, la ración diaria suele situarse entre el 2% y el 3% del peso corporal, ajustando según la edad, raza y actividad física. Sin embargo, hay ciertos alimentos naturales que pueden resultar especialmente útiles en momentos puntuales.

Los espárragos

Uno de los alimentos destacados son los espárragos, que pueden ayudar cuando el animal se ha comido algo que no debía. Gracias a su alto contenido en fibra, ayudan a envolver el objeto ingerido y facilitan su expulsión.

Además, son bajos en calorías y aportan vitaminas A, C y K, así como antioxidantes. La recomendación es ofrecerlos cocidos para facilitar la digestión. Según la experta, los espárragos blancos son especialmente útiles en estos casos, siempre administrados con moderación.

La calabaza

Otro alimento considerado imprescindible es la calabaza. Hervida y triturada en forma de puré, puede ayudar a cortar episodios de diarrea leve y a calmar estómagos sensibles o inflamados. Se trata de un ingrediente suave y fácil de digerir.

Además, la calabaza es rica en betacarotenos, vitamina K y fibra. También contiene nutrientes que favorecen la salud ocular, ayudan al sistema cardiovascular y contribuyen a la digestión. Incluso sus semillas aportan zinc, vitamina E y antioxidantes. Una cucharada de calabaza puede ser un snack natural ocasional muy beneficioso.

El aceite de coco

El aceite de coco es otro de los productos que la experta considera fundamentales. Puede utilizarse tanto como complemento alimenticio como de forma externa. Entre sus beneficios destacan sus propiedades antimicrobianas, energéticas e hidratantes.

Administrado en pequeñas cantidades, puede mejorar la digestión, reforzar el sistema inmunitario y dar brillo al pelaje. Aplicado sobre la piel, también ayuda a hidratar zonas secas y a mejorar la salud cutánea. Eso sí, insiste en que siempre debe usarse con moderación.

La zanahoria

La zanahoria es otro alimento clave. Cocida y triturada permite preparar la conocida sopa de moro, utilizada tradicionalmente para cortar diarreas puntuales. Pero también puede ofrecerse cruda como snack dental natural, bajo en calorías y con efecto limpiador.

En cachorros, la zanahoria congelada puede aliviar las molestias de la dentición. Sin embargo, se recomienda limitar su consumo a una o dos veces por semana para evitar exceso de fibra y azúcares naturales. Este alimento es rico en betacaroteno, vitamina A, potasio y antioxidantes. Además, contiene ácido retinoico, que ayuda a mantener la piel sana y contribuye a la salud hepática.

Son complementarios, no sustitutos

La experta insiste en que estos productos no sustituyen la alimentación habitual, pero sí pueden “salvar” en determinadas situaciones digestivas o como refuerzo nutricional. También es importante adaptar las cantidades al tamaño del animal y supervisar siempre su consumo, especialmente en razas pequeñas para evitar atragantamientos. Bien utilizados y con moderación, pueden mejorar su bienestar y servir de apoyo en momentos puntuales.