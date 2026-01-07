Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nueve curiosidades de animales que te parecerán bestiales
Animales
Una jirafa con el cielo de fondo.

Son tan reales como sorprendentes.

Helena Zarco García
Los pulpos tienen tres corazonesDos bombean sangre a las branquias y el tercero al resto del cuerpo. Cuando nadan, el corazón principal se detiene, por eso prefieren arrastrarse.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="Vaca frisona con la boca abierta mirando a la cámara""
Las vacas tienen mejores amigasSe estresan menos y producen más leche cuando están cerca de su compañera favorita.Getty Images
Los delfines se llaman por su nombre
Cada uno desarrolla un silbido único que funciona como nombre propio y otros delfines lo reconocen.Getty Images
Los tiburones existían antes que los árbolesLos tiburones aparecieron hace más de 400 millones de años; los árboles, unos 50 millones después.Getty Images
Las abejas pueden reconocer rostros humanosNo como nosotros, pero distinguen patrones faciales igual que lo hacen con las flores.Getty Images
Los pingüinos se “divorcian”
Si una pareja no tiene éxito reproductivo, pueden separarse y buscar otra para la siguiente temporada.Francoise Gervais
alt="alt="Jocoso saludo de una simpática jirafa""
Las jirafas casi no duermenDuermen entre 30 minutos y 4 horas diarias en total, distribuidas en siestas muy cortas (a veces de solo 10) y frecuentemente de pie, para mantenerse alerta ante depredadores.Getty Images
Los flamencos no nacen rosas
Su color proviene de los carotenoides de su dieta (algas y crustáceos). Sin ellos, serían blancos o grises.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="Un ejemplar de caballito de mar en el Mar Menor.""
Los caballitos de mar machos dan a luzLas hembras depositan los huevos en una bolsa del macho, que los incuba hasta el nacimiento.Reinhard Dirscherl
