Un profesor de Matemáticas ve esto en un libro de texto y saca una conclusión inmediata

El profesor de Didáctica de las Matemáticas de la Universidad de Zaragoza Pablo Beltrán-Pellicer ha publicado en su perfil de X lo que ha visto en un libro de Matemáticas a la hora de entrar a ver las ecuaciones de segundo grado.

Concretamente, la parte que el docente de la universidad aragonesa ha destacado es la siguiente: "Para despejar la x, se sigue un largo y complicado proceso que no vamos a ver aquí. El resultado final es la fórmula siguiente".

Beltrán-Pellicer ha subrayado la parte de "largo y complicado proceso que no vamos a ver aquí" y ha afirmado lo siguiente al respecto: "Es lo que parece sugerir el currículo, pero como ni el profesorado está en condiciones de plantear situaciones al respecto ni el alumnado de aprender a razonar, disimulemos que hacemos matemáticas".

Además, el docente ha destacado que no utiliza el verbo "explicar" en su tuit porque, tal y como ha señalado, "ocurre que, a veces, se explica la demostración y solo se enteran un par, con suerte".

Por ello, ha optado por otra vía de aprendizaje paralela que sí que haga que el alumnado entienda lo que se está haciendo: "Va de plantear situaciones donde el alumnado razone, represente y, en el proceso, emerja el completar cuadrados".

No es la primera vez que ve algo así

Beltrán-Pellicer también ha apuntado que esta no es la primera vez que se encuentra con algo similar, ya que en noviembre del 2024 mostró un enunciado de otro libro de texto en el que se decía que "la justificación de una fórmula queda para cursos superiores".

"Por ahora, conviene que la memorices y que aprendas su manejo como se muestra en los siguientes ejemplos" se indica en ese libro de texto.

"Me repito más que el ajo. Conste que el de hoy es de uno de esos cursos superiores a los que alude este otro", ha apuntado el docente sobre ese texto.