Una madre gasta 1.100 euros en orientación profesional para sus gemelos: "Es el papel de los padres"

Al acercarse el plazo de solicitud de Parcoursup, la incripción en la universidad que se hace en Francia, Aurélie Ramon, la madre de dos gemelos con los que reside cerca de la ciudad francesa Burdeos, decidió invertir en una evaluación de orientación profesional con un coach privado. Y cuatro meses después, sus gemelos habían encontrado su camino, según ha publicado Le Figaro.

“Siempre me he sentido un paso atrás en lo que respecta al futuro de mis hijos”. Aurélie Ramon cuenta que sus gemelos, Olympe y Jules, cursan el último año de secundaria (el equivalente en España a 2º de Bachillerato) y deben presentar sus solicitudes en Parcoursup ya mismo. Así que, para evitar que escogieran carrera un poco a ciegas, esta madre ha recurrido a la ayuda de una orientadora profesional, Lisa Chauveau, desde el inicio del actual curso académico.

Después de investigar un poco en Internet, encontró el perfil de esta coach. Conectaron enseguida, según cuenta la madre. "Le escribí una noche y al día siguiente tuvimos una videollamada. Hubo una conexión muy fuerte con los niños y estuvo muy disponible desde el primer momento", explica Aurélie. Además, la proximidad geográfica fue clave, ya que ambas viven en la región de Burdeos.

Contratar un orientador profesional fue esencial para la madre: si bien Olympe y Jules tenían intereses, no tenían una idea clara sobre sus futuros estudios, explica. "La orientación del Centro de Información y Orientación no ayudó en absoluto", añade. Jules, apasionado del teatro, mencionó su interés por la actuación. "Siempre lo animamos, pero también le dijimos que podría necesitar un plan B. El papel de los padres es mantener a sus hijos", opina Aurélie. A Olympe, por otro lado, le encantan los idiomas y le interesa Sudamérica. De hecho, cursa español europeo en el instituto.

Al contratar a un orientador profesional, el objetivo de Aurélie era claro: ofrecer a sus hijos un enfoque estructurado para comprenderse mejor, identificar sus aptitudes y entender qué profesiones podrían convenirles. La evaluación se estructura en cinco sesiones. "Las dos primeras exploran la personalidad, los valores y la forma de actuar del joven. Esto le permite conocerse a sí mismo y a mí comprender sus motivaciones", explica la orientadora Lisa Chauveau. La tercera sesión incluye pruebas, incluyendo la RIASEC, una evaluación de personalidad. La coach también utiliza el fotolenguaje. "Les muestro imágenes que representan diferentes entornos profesionales y analizo sus reacciones", añade.

Durante la cuarta sesión, Lisa Chauveau sugiere sectores, incluso profesiones específicas. "Mi objetivo es inspirarlos a explorar más allá", explica. Los jóvenes se van con una lista corta y deben realizar una "investigación de carrera", es decir, entrevistar a profesionales para comprender las realidades, los desafíos, las oportunidades y los salarios cotidianos.

Tras aproximadamente un mes de investigación, una sesión final con la orientadora permite una revisión e identificación de un posible plan de acción. Posteriormente, se lleva a cabo una conversación final con los padres. Para Jules y Olympe, la evaluación de orientación profesional se realizó entre septiembre y diciembre de 2025. Aurélie pagó 550 euros por hijo. "Siento que he invertido sabiamente en su futuro. No me arrepiento ni de un céntimo gastado en esto". Durante la primera mitad del curso escolar 2025-2026, la orientadora Lisa Chauveau apoyó a unos 10 jóvenes que se sometieron a evaluaciones de orientación profesional de este mismo tipo.