Avisan de que este tipo de serpientes muerden más rápido de lo que podemos reaccionar

Si una persona ve a una víbora lanzarse a morder, lo más probable es que ya sea demasiado tarde. Así lo demuestran grabaciones realizadas con tecnología de alta velocidad, que han permitido medir con precisión la rapidez del ataque de estas serpientes.

Los resultados son contundentes y muestran que muchas serpientes completan todo el movimiento ofensivo —desde el inicio hasta el impacto y la retirada— en menos de 70 milisegundos y, en algunos casos, en apenas 40.

Para ponerlo en contexto, el tiempo medio de reacción humana ante un estímulo visual se sitúa entre 200 y 250 milisegundos. Incluso un atleta entrenado necesita, como mínimo, alrededor de 150 milisegundos para responder. Es decir, cuando el cerebro humano procesa la amenaza, la mordedura ya se ha producido.

La ciencia detrás de la medición

Hasta finales del siglo XX, la velocidad de las serpientes se calculaba principalmente mediante observación directa. La llegada de las cámaras de alta velocidad, capaces de registrar miles de fotogramas por segundo, cambió por completo la investigación.

Un estudio publicado en 2025 en la Journal of Experimental Biology analizó 36 especies, entre ellas cascabeles y otros miembros de la familia de las víboras. Los investigadores descompusieron cada fase del ataque: el inicio del movimiento de la cabeza, la extensión de los colmillos, el contacto y la retirada. Los resultados mostraron que la duración total del ataque oscilaba entre 40 y 90 milisegundos, dependiendo de la especie, la temperatura y las condiciones ambientales.

Un movimiento imposible de frenar

El ataque de la víbora se define como “balístico”. Una vez iniciado, no puede modificarse ni corregirse sobre la marcha. No depende de ajustes continuos basados en la percepción sensorial, como ocurre en muchos mamíferos. Se trata de un patrón motor preprogramado por la evolución.

En contraste, la reacción humana implica varios pasos: la retina detecta el estímulo, la señal viaja al cerebro, se procesa, se genera una orden motora y esta se transmite a los músculos. Incluso los reflejos espinales más rápidos requieren entre 50 y 70 milisegundos. Algunas víboras ejecutan su golpe completo en ese mismo tiempo o incluso menos.

El secreto de su velocidad explosiva

La rapidez de las víboras se debe a un sistema musculoesquelético altamente especializado. Sus vértebras cervicales son extremadamente flexibles, lo que permite elevar la cabeza con gran rapidez. Además, músculos y tendones almacenan energía elástica que se libera de forma casi instantánea, amplificando la potencia del ataque.

Los músculos se activan incluso antes de que haya un movimiento visible, preparando el cuerpo para la acción. Muchas especies utilizan la estrategia de “golpe y fuga”: muerden y se retiran de inmediato, dejando que el veneno actúe y minimizando el riesgo de sufrir daños.

Más factores clave

Los largos colmillos articulados penetran profundamente incluso con un contacto fugaz. La erección de los colmillos y la inyección de veneno se producen prácticamente al mismo tiempo que el impacto.

Como animales ectotérmicos, las víboras dependen del calor externo para regular su actividad. La temperatura influye directamente en el rendimiento muscular y, por tanto, en la velocidad del ataque. Una serpiente más caliente suele ser más rápida. Sin embargo, incluso a temperaturas moderadas, muchas especies siguen siendo más veloces que el tiempo de reacción humano promedio.