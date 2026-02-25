Los británicos se alejan de España y prefieren este destino con comida para 4 por 74 euros y medio litro de cerveza a 2,5 euros

Durante años, España y Grecia han sido los destinos predilectos de los turistas británicos en busca de sol. Sin embargo, este invierno la tendencia está cambiando. Cada vez más viajeros del Reino Unido optan por un destino diferente, más cálido y, sobre todo, más económico.

Situada en el extremo sur de la península del Sinaí, la ciudad de Sharm el-Sheikh, en Egipto se ha convertido en el nuevo punto de referencia para quienes buscan temperaturas suaves sin asumir los elevados costes de otros destinos turísticos.

Según una investigación de la aerolínea easyJet publicada por el diario británico Daily Mail, Sharm el-Sheikh ofrece una combinación difícil de igualar en invierno: temperaturas medias de entre 24 y 26 grados, alrededor de diez horas de sol diarias y un coste de vida sensiblemente inferior al de muchos destinos europeos.

Sol asegurado y precios competitivos

En un momento en el que las estaciones de esquí de Austria y Suiza registran precios cada vez más elevados, muchos británicos prefieren cambiar la nieve por la playa. El atractivo no es solo el clima, sino también el presupuesto.

El precio medio de una comida para una familia de cuatro personas ronda los 74 euros, mientras que medio litro de cerveza cuesta aproximadamente 2,50 euros. Un contraste significativo frente a los precios de bares y restaurantes en ciudades turísticas de España o Grecia durante temporada alta.

Más que sol y playa

Más allá de los complejos turísticos y las playas, Sharm el-Sheikh ofrece propuestas culturales y de naturaleza que amplían su atractivo. Entre las excursiones más populares se encuentra la visita al Monasterio de Santa Catalina, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y uno de los monasterios cristianos más antiguos del mundo.

Para los amantes del mar, el Parque Nacional Ras Mohammed y el Estrecho de Tirán son referentes internacionales del buceo y el esnórquel gracias a sus arrecifes de coral y su biodiversidad marina. La ciudad también cuenta con zonas de ocio consolidadas como la bahía de Naama y la Plaza Soho, donde se concentran bares, restaurantes, tiendas y espectáculos nocturnos.

Preparada para el turismo internacional

Sharm el-Sheikh dispone de aeropuerto internacional y una amplia oferta de resorts todo incluido, lo que facilita la llegada directa desde el Reino Unido y otros países europeos. La infraestructura turística desarrollada es uno de los factores que explican su creciente popularidad.

Aunque algunas zonas del norte de Egipto presentan riesgos y requieren precaución, las áreas turísticas del Mar Rojo no cuentan actualmente con restricciones severas por parte de autoridades europeas, que recomiendan simplemente mantenerse informados y actuar con prudencia.