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Puede atravesar la piel humana y ya está en toda Alemania: la 'araña Nosferatu', de origen mediterráneo y habitual en España, avanza hacia el norte
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Puede atravesar la piel humana y ya está en toda Alemania: la 'araña Nosferatu', de origen mediterráneo y habitual en España, avanza hacia el norte

El clima más frío del norte de Europa  no parece afectarle y durante los meses de invierno busca refugio en casas y apartamentos con calefacción.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
13 September 2024, North Rhine-Westphalia, Bonn: A Nosferatu spider is kept in a small container in the Museum König. The Nosferatu spider (Zoropsis spinimana) is now native to almost all of Germany, according to the German Nature and Biodiversity Conservation Union (Nabu). With a body length of just under two centimetres and leg spans of up to six centimetres, it is one of the largest spiders in Germany. The species, which originates from the Mediterranean region, is unusual in several respects. Photo: Benjamin Westhoff/dpa (Photo by Benjamin Westhoff/picture alliance via Getty Images)
La araña Nosferatu ( 'Zoropsis spinimana') se extiende por toda Alemania.dpa/picture alliance via Getty I

Es una araña originaria del Mediterráneo, pero a estas alturas ya ha conquistado territorio mucho más al norte, de forma que se ha extendido por toda Alemania. Estos arácnidos de ocho patas  se han avistado con mayor frecuencia últimamente en la zona Mecklemburgo-Pomerania Occidental. "Esto aumenta la probabilidad de que la araña se establezca allí", ha asegurado Alexander Wirth, de la organización ecologista NABU (Unión Alemana para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad). "Puede que ya se encuentre en el último estado federado que aún no ha colonizado", afirma este experto, según ha publicado Welt.

Esta especie fue descubierta en 2005 y en 2022 se registró el primer ejemplar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, uno de los 16 estados federados de Alemania. Sin embargo, se comprobó que esta araña había viajado en una maleta, lo que indica que fue introducida. Según la NABU, desde entonces se han producido múltiples avistamientos de la araña, incluso en las islas de Rügen y Usedom.

Las cifras más actualizadas de la NABU señalan que cada año se reciben entre 3.000 y 5.000 informes con fotografías de todo el país. Pero esta primavera se registró un número especialmente elevado de observaciones, entre enero y mayo se enviaron más de 2.500 fotografías.

El cuerpo de esta araña mide entre uno y dos centímetros de largo y sus patas pueden alcanzar hasta cinco centímetros de envergadura, según recuerda la NABU. "Su nombre procede de las marcas características que tiene en su cefalotórax, ya que recuerdan a muchos observadores creativos al rostro del vampiro de la película Nosferatu", según el Museo de Historia Natural de Karlsruhe.

Gracias a su veneno, su robusta constitución y su destreza para la caza, esta araña, predominantemente nocturna, puede atrapar presas de gran tamaño. También es una de las pocas especies cuyos colmillos pueden penetrar la piel humana, sin embargo, su picadura suele ser inofensiva.

También ha informado la organización ecologista recientemente de un aumento significativo de avistamientos en la zona de Schleswig-Holstein. La araña incluso ha llegado a Lübeck, se han documentado fotografías de la especie en la ciudad hanseática desde 2024. "La araña Nosferatu se está avistando con mayor frecuencia en el norte de Alemania", explica Wirth. "El clima más riguroso no parece afectarle. Durante los meses más fríos, se refugia en casas y apartamentos con calefacción, donde se siente más cómoda".

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

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