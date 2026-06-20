Puede atravesar la piel humana y ya está en toda Alemania: la 'araña Nosferatu', de origen mediterráneo y habitual en España, avanza hacia el norte

Es una araña originaria del Mediterráneo, pero a estas alturas ya ha conquistado territorio mucho más al norte, de forma que se ha extendido por toda Alemania. Estos arácnidos de ocho patas se han avistado con mayor frecuencia últimamente en la zona Mecklemburgo-Pomerania Occidental. "Esto aumenta la probabilidad de que la araña se establezca allí", ha asegurado Alexander Wirth, de la organización ecologista NABU (Unión Alemana para la Conservación de la Naturaleza y la Biodiversidad). "Puede que ya se encuentre en el último estado federado que aún no ha colonizado", afirma este experto, según ha publicado Welt.

Esta especie fue descubierta en 2005 y en 2022 se registró el primer ejemplar en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, uno de los 16 estados federados de Alemania. Sin embargo, se comprobó que esta araña había viajado en una maleta, lo que indica que fue introducida. Según la NABU, desde entonces se han producido múltiples avistamientos de la araña, incluso en las islas de Rügen y Usedom.

Las cifras más actualizadas de la NABU señalan que cada año se reciben entre 3.000 y 5.000 informes con fotografías de todo el país. Pero esta primavera se registró un número especialmente elevado de observaciones, entre enero y mayo se enviaron más de 2.500 fotografías.

El cuerpo de esta araña mide entre uno y dos centímetros de largo y sus patas pueden alcanzar hasta cinco centímetros de envergadura, según recuerda la NABU. "Su nombre procede de las marcas características que tiene en su cefalotórax, ya que recuerdan a muchos observadores creativos al rostro del vampiro de la película Nosferatu", según el Museo de Historia Natural de Karlsruhe.

Gracias a su veneno, su robusta constitución y su destreza para la caza, esta araña, predominantemente nocturna, puede atrapar presas de gran tamaño. También es una de las pocas especies cuyos colmillos pueden penetrar la piel humana, sin embargo, su picadura suele ser inofensiva.

También ha informado la organización ecologista recientemente de un aumento significativo de avistamientos en la zona de Schleswig-Holstein. La araña incluso ha llegado a Lübeck, se han documentado fotografías de la especie en la ciudad hanseática desde 2024. "La araña Nosferatu se está avistando con mayor frecuencia en el norte de Alemania", explica Wirth. "El clima más riguroso no parece afectarle. Durante los meses más fríos, se refugia en casas y apartamentos con calefacción, donde se siente más cómoda".