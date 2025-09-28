Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Se activa el plan para combatir la especie invasora asiática que causa estragos en este río español
Se activa el plan para combatir la especie invasora asiática que causa estragos en este río español 

Su facilidad para reproducirse, su rápido crecimiento y su capacidad para adaptarse a los diferentes entornos provoca que muchas especies nativas tengan que desplazarse su hábitat. 

Corbicula flumineaGetty Images

La almeja asiática (Corbicula fluminea), es una especie invasora debido a su facilidad para reproducirse, su rápido crecimiento y su capacidad para adaptarse a los diferentes entornos, características que obligan a que otras especies autóctonas abandonen su ecosistema. 

Originaria del sur y este de Asia, poco a poco ha ido introduciéndose en otras regiones más alejadas, tanto de Europa, como en África o en América, levantando algunas alarmas a su paso. Una de las zonas donde han tenido que comenzar a tomar medidas ha sido en España, concretamente en Salamanca, en el Tormes, donde la especie parece haber encontrado su hábitat. 

Ello ha obligado a que la Agencia Municipal del Voluntariado de Salamanca, a través del programa VoluntaS, comience a organizar jornadas para tratar de combatir a esta especie invasora, capaz de liberar hasta 100.000 larvas a lo largo de su vida. 

La jornada se centrará en el muestreo y retirada de la especie, siguiendo los trabajos que ya comenzaron en 2022, con el objetivo de reducir la población de la almeja asiática y de analizar la situación que afronta este ecosistema. Las inscripciones se encuentran disponibles en la página web oficial, escribiendo a su correo electrónico (agenciavoluntariado@aytosalamanca.es) o llamando por teléfono al 660 178 583. 

Existen varias formas de proceder a la retirada de esta almeja, catalogada como Especie Exótica Invasora desde 2013. Se puede realizar de forma manual (una a una), mediante filtros que impiden el paso de larvas o bien a través de tratamientos térmicos (pues con el calor se puede acabar con la gran parte de ellas).

Además, se aconseja llevar a cabo ciertas recomendaciones, como por ejemplo evitar usarla como cebo para pesca (en Castilla y León se encuentra prohibido), no trasladar agua o vegetación de un río a otro y limpiar bien todo el material y equipamiento que se utilice para la actividad. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa (Córdoba, Andalucía, 2000) es periodista licenciada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Escribe sobre actualidad. Puedes contactar con ella en acadenas@huffpost.es