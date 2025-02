Sorpresa por el avistamiento de un diablo negro en este rincón español

El pasado 26 de enero, un equipo de la ONG Condrik Tenerife, dedicada a la investigación y conservación de tiburones y rayas en Canarias, realizó un descubrimiento excepcional cerca de la costa de Playa San Juan, en el municipio de Guía de Isora. Durante una expedición rutinaria, los investigadores se toparon con un ejemplar adulto de diablo negro o rape abisal (Melanocetus johnsonii) a plena luz del día y casi en la superficie, un fenómeno extremadamente raro para esta especie que normalmente habita en profundidades de entre 200 y 2.000 metros.

La bióloga marina Laia Valor, miembro del equipo, relató que el avistamiento ocurrió cuando ya regresaban a puerto. "Pasamos a su lado y vi algo negro que no parecía plástico ni nada conocido. Tras observarlo detenidamente, pasamos un par de horas con él. Estaba dañado y no en buen estado, solo duró vivo unas horas", explicó Valor. Este tipo de avistamientos son muy puntuales y esporádicos, y aunque no se puede afirmar que nunca ocurren, sí es posible que sea la primera vez que se graba un ejemplar vivo en estas condiciones.

El pez, que finalmente murió, fue recogido y trasladado al Museo de la Naturaleza y Arqueología (MUNA) de Santa Cruz de Tenerife para su estudio. La ONG Condrik Tenerife compartió el hallazgo en sus redes sociales, destacando la importancia del evento: "Podría tratarse del primer avistamiento registrado en el mundo de un diablo negro adulto vivo a plena luz del día y en superficie. Un pez legendario que pocas personas habrán tenido el privilegio de observar con vida".

El equipo de Condrik Tenerife se encontraba realizando una campaña de investigación de tiburones pelágicos cuando se produjo el encuentro con el rape abisal. Este pez, conocido por su apariencia intimidante y su apéndice dorsal bioluminiscente que utiliza para atraer a sus presas, es un verdadero depredador de las profundidades marinas. La ONG señaló que las razones por las cuales el animal se encontraba en aguas tan superficiales son inciertas, pudiendo deberse a una enfermedad, corrientes ascendentes o la huida de un depredador.