Sorpresa mayúscula por la bellísima estampa que se ha visto en aguas de Torrevieja

"¡Delfines a la vista!", gritaron los bañistas. Pero no estaban en mitad del Caribe, sino en Torrevieja, Alicante. Y así lo atestiguan, además, las imágenes que tomaron de estos cetáceos diversas personas. El suceso ocurrió hace unos días las imágenes de ello, tomadas por Juan Carlos García de los animales saltando junto a la costa, las compartió Proyecto Mastral en su canal de X (@ProyectoMastral).

Los avistamientos de delfines en esta provincia de Alicante no son raros, según cuenta lel diario Información. El motivo es que estas aguas forman parte de rutas de alimentación y desplazamiento de varias especies, como, por ejemplo, la del delfín mular (Tursiops truncatus), que es el más habitual en la zona. Sin embargo, verlos tan cerca y con tanta claridad sigue siendo un golpe de suerte para quienes lo presencian.

Además, esta en esta zona de costa la biodiversidad marina es muy rica. Y parece ser que este tipo de entorno es lo que promueve que estos encuentros de delfines, pero también de tortugas marinas o de rorcuales se produzcan en esos parajes.

Ahora bien, en el caso de que nos encontremos con ellos en alguna ocasión debemos recordar que las organizaciones en defensa de la naturaleza siempre recuerdan a la población la importancia de mantener la distancia con ellos. Debemos mantenernos alejados para no alterar su comportamiento y también tenemos que evitar hacer ruidos que puedan molestarlos, como los de las lanchas motoras o embarcaciones.