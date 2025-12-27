Marc, catalán viviendo en Corea del Sur, sobre su piso: "Pago 361 euros incluido alquiler, luz, gas y agua"

Vivir en una gran ciudad asiática suele asociarse a alquileres elevados y pisos diminutos, pero la experiencia de Marc, un joven catalán que reside en Corea del Sur, ha sorprendido a miles de personas en redes sociales. A través de un vídeo publicado en su cuenta de TikTok, @marcdoco, el creador de contenido ha enseñado su apartamento y ha detallado cuánto paga al mes por vivir a escasos minutos de su centro de estudios.

Marc comienza el recorrido por su vivienda con un tono desenfadado y algo irónico. “Empezando a la derecha, tenemos la cocina con un fogoncillo, la lavadora, el microondas, también muy útil, y un aire acondicionado que me ha salvado el verano entero”, explica mientras muestra un espacio compacto, pero funcional. Todo está integrado en una misma estancia, pensada para optimizar cada metro cuadrado.

Un estudio que con lo básico

Lo mejor del piso es su localización ya que está a solo 15 minutos de su centro de estudios, sin embargo lo peor son las vistas: “Por aquí tengo un ventanal que me da vistas a toda la skyline de Gangnam, básicamente”, bromea, mientras enfoca una pequeña abertura que da a un patio interior.

El apartamento cuenta también con un pequeño escritorio que Marc utiliza para estudiar y editar vídeos, además de una televisión, la cama y otros muebles que ya venían incluidos en la habitación. “Esta televisión, el microondas, la cama y esta caja roja —que no sé lo que es— ya venían con la habitación, así que a la hora de mudarte está bastante bien porque te tienes que preocupar de menos cosas”, comenta.

Todo por menos de 400 euros al mes

El baño es otro de los elementos característicos de las viviendas coreanas. “Es el típico baño coreano que se moja entero. Aquí regulas la salida del agua y ya está”, explica, señalando un sistema que suele sorprender a quienes llegan desde Europa. Aun así, Marc asegura estar satisfecho: “Comparado con otras habitaciones que hemos tenido en Corea, la verdad es que está bastante bien. Tampoco es que me haga falta mucho para vivir”.

Finalmente, llega el dato que más interés despierta entre sus seguidores. “Todo incluido, es decir, alquiler, luz, gas, agua e internet: 600.000 wones”, detalla. Al cambio, esa cifra equivale a unos 361 euros mensuales.

El vídeo ha generado varios comentarios, especialmente entre jóvenes españoles que comparan este precio con el coste del alquiler en ciudades como Barcelona o Madrid. "Ojalá por 300€ vivir en España, por un zulo peor te sabían el doble" comenta una seguidora.