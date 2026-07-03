Un equipo de científicos usa 'supergusanos' para limpiar esqueletos de museo en horas: devoran toda la carne de un cráneo de lobo y lo dejan reluciente

Los esqueletos de los animales son importantes no solo para labores de investigación, sino que también resultan de gran valor para los museos. Sin embargo, para que estos resulten de utilidad, primero deben estar completamente limpios, es decir, no deben presentar ningún resto de tejidos blandos, como pueden ser los cartílagos o los tendones.

Para ello existen diversos métodos, aunque hay uno que destaca por ser más rápido, ecológico y por conllevar un menor riesgo para los propios esqueletos: los supergusanos, los cuales han utilizado en la Universidad iraní de Mashhad y en el Museo Estatal de Historia Natural de Stuttgart.

Estos animales pueden llegar a alcanzar hasta seis centímetros de longitud y consiguen realizar esta misión en tan solo unas horas o días, dependiendo del tamaño del alimento (no es lo mismo un ratón pequeño que un perro o un lobo grande).

Para que estos gusanos puedan realizar la tarea con mayor rapidez y sin apenas dificultad, se despellejan primero los animales, se les extraen los órganos internos y se les sumerge en agua caliente entre 20 y 45 minutos. Este método, aunque puede parecer menos seguro, es mucho mejor que utilizar productos químicos o enzimas, pues pueden dañar huesos que sean muy frágiles.

Otro método es utilizar escarabajos de las alfombras, tal y como destacan en el diario alemán 'Spieguel'. Sin embargo, en estos casos sí que existe el riesgo de que, si los insectos escapan, pongan en riesgo la colección del museo, pues pueden poner huevos sin casi ser detectados.

La cosa cambia con las larvas del escarabajo tenebriónido. "Gracias a sus piezas bucales más fuertes y a una etapa larvaria más prolongada, pueden descomponer los huesos con mayor rapidez y eficacia. Además, si los animales se mantienen en grupos grandes, se inhibe su pupación, por lo que apenas emergen escarabajos adultos", apuntan desde la publicación alemana.

Eso sí, los investigadores del estudio aconsejan alimentar a las larvas con comida de origen vegetal como cáscaras de verduras después de cada limpieza de esqueleto, con el objetivo de no alterar su dieta y de no aumentar la tasa de mortalidad.