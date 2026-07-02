El PSOE presenta una iniciativa en el Congreso para obligar a Feijóo a declarar cómo se paga su vivienda

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso para que se obligue al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a detallar en su declaración de bienes y actividades cómo se paga la vivienda donde vive con su familia en Madrid.

La iniciativa, que el PSOE quiere debatir y votar en el Pleno del Congreso, tiene su origen en las insinuaciones que lanzó el presidente Pedro Sánchez a Feijóo en el último debate sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE.

Sánchez dio a entender que Feijóo no declara adecuadamente el pago de la vivienda en el barrio madrileño de El Viso, insinuando que lo paga el PP y que debería declararse como retribución en especie. El líder del PP replicó después que esa vivienda la paga él junto con la madre de su hijo.

Ahora el PSOE quiere transformar esa polémica en una iniciativa parlamentaria que se debata y vote en el Congreso para "promover que, dada su posición preeminente entre las altas autoridades del Estado, el jefe de la oposición refleje en sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos toda la información sobre su patrimonio, retribuciones en renta o en especie (lo que incluye el pago de su actual vivienda), actividades e intereses económicos, como la mejor forma de dotar a la ciudadanía de un instrumento eficaz para juzgar mejor su proceder".

La proposición no de ley deberá examinarse primero en la Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría y han frenado iniciativas que no versan sobre el control al Gobierno o que invaden competencias del presidente del Ejecutivo.