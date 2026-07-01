Los científicos no dan crédito: los pájaros ya tejen nidos con la fibra óptica de los drones de guerra en Ucrania

La guerra de Ucrania afecta incluso a los pájaros. Ambos bandos han llenado buena parte del frente de cables de fibra óptica ultrafinos que son utilizados para guiar los drones en los ataques aéreos y evitar las interferencias electrónicas enemigas.

Y los científicos no dan crédito al haber descubierto que las aves han comenzado a reutilizar los cables de fibra óptica desechados para tejer sus nidos. Se trata de una clara prueba de cómo un conflicto armado impacta en la naturaleza.

Tal y como recoge el medio de comunicación británico The Independent, la investigadora principal del Museo de la Guerra de Kiev, Yana Hrynko, ha examinado dos de esos nidos formados con cables de fibra óptica después de que fueran enviados al museo directamente desde la línea del frente por personal de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Objetos como los nidos de pájaros con fragmentos de fibra óptica ponen de manifiesto el cambio en la naturaleza de la guerra", ha destacado Hrynko, quien ha detallado que "el primer nido contiene principalmente hierba seca y cable de fibra óptica. Y está bastante bien trenzado".

En concreto, los investigadores han informado de que uno de los dos nidos permanecerá en Kiev como parte de la colección bélica del Museo de la Guerra de la capital ucraniana, mientras que el otro se enviará a los Países Bajos para su estudio. Posteriormente, será devuelto a Ucrania.

"Nunca había visto nidos como este"

En ese sentido, Auke-Florian Hiemstra, un biólogo de 33 años afincado en la ciudad neerlandesa de Leiden, ha destacado, en declaraciones recopiladas por The Independent, que Ucrania posee una rica biodiversidad aviar, lo que significa que muchas especies podrían haber construido nidos con ese material.

El experto ha subrayado que "nunca había visto nidos como este, y eso que he visto muchísimos nidos de aves", por lo que "vamos a buscar rastros de ADN que aún queden en el nido para determinar quién lo construyó realmente".