Encuentran en la casa del exfutbolista Francesco Totti una colonia de 2.000 avispas alemanas: pueden ser especialmente agresivas y pueden picar varias veces

A cualquiera puede ocurrirle. El conocido exfutbolista italiano Francesco Totti ha experimentado la desagradable experiencia de tener en su vivienda una gran colonia de una especie de avispa conocida por su agresividad.

El excapitán de la Roma tenía en su casa, concretamente en un alféizar, más de 2.000 ejemplares de avispas alemanas (Vespula germánica). Se trata de avispas que se caracterizan por construir nidos muy poblados y por ser muy hostiles si detectan cualquier tipo de amenaza que pueda poner en peligro a la colonia. De hecho, a diferencia de las abejas, las avispas alemanas pueden picar varias veces.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Il Fatto Quotidiano, quien ha informado acerca de este incidente en la casa de Totti ha sido Daniele Palmieri, el especialista en control de plagas que ha llevado a cabo la operación de retirada de los insectos del domicilio.

Palmieri es el dueño de la empresa Sos Api, especializada control, recuperación y retirada de insectos como avispas y abejas. Ha sido el propio empresario el que, en un vídeo publicado en las redes sociales, ha documentado lo que ha calificado (en referencia al exfutbolista) como "una intervención de Primera División".

Cabe destacar que al inicio del vídeo no se especifica que el trabajo se lleva a cabo en la casa de Francesco Totti, es durante el desarrollo del mismo cuando se descubre que el escenario de la operación es la vivienda de la leyenda futbolística italiana.

Daniele Palmieri ha explicado que recibió un aviso sobre la presencia de numerosas avispas en un hogar y que fue cuando llegó al lugar de la intervención cuando vio que se trataba de la villa del exjugador. El especialista en control de plagas inspeccionó el lugar y comprobó que el origen del problema residía en un alféizar del edificio en el que los insectos habían construido un gran nido. Tras ello, el experto eliminó el nido y aseguró la zona para evitar que otros insectos similares pudieran volver a establecerse allí.