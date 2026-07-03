Lleva 20 años trabajando en el supermercado y cuida de su hijo discapacitado, pero de repente le cambian el turno: "Es la empresa la que tiene que adaptarse"

Una mujer de 42 años de la ciudad italiana de Rímini que llevaba 20 años trabajando en un supermercado ha tenido que luchar judicialmente para que la empresa no le cambiara el turno que tenía, que le permitía poder compatibilizar el trabajo con el cuidado de su hijo discapacitado.

En concreto, la trabajadora se ha llevado dos décadas trabajando en la sección de frutas y verduras del supermercado con un contrato de 30 horas semanales y un horario de 5:00 a 11:30.

Aunque ese horario implicaba para la empleada madrugar mucho para trabajar, el mismo le beneficiaba debido a que su hijo, que padece una discapacidad grave e incapacitante, pasaba las mañanas en el colegio y por la tarde podía tener a su madre para prestarle los cuidados necesarios.

Sin embargo, el pasado mes de febrero, la empresa le impuso a la mujer un cambio de turno que suponía dejar de trabajar por las mañanas y pasar a hacerlo por las tardes. La trabajadora presentó varias reclamaciones al supermercado explicando su situación, pero todas ellas fueron rechazadas. Finalmente, los tribunales le han dado la razón en la demanda que había interpuesto como "último recurso" para tratar de mantener su turno de mañana.

Tal y como recoge el medio de comunicación italiano Corriere di Bologna, la empleada pidió ayuda a la concejala provincial de Igualdad de la provincia de Rímini, Adriana Ventura, quien se ha alegrado de que la sentencia haya acabado siendo favorable al derecho a la conciliación laboral de la mujer de 42 años.

"Es una sentencia que refleja el progreso de la sociedad"

En ese sentido, Ventura ha expresado que "desde un punto de vista personal, me alegro de esta sentencia. Siempre resulta difícil conciliar las obligaciones laborales con las de cuidar a otras personas. Es una sentencia que refleja el progreso de la sociedad; por fin miramos hacia adelante. He seguido otros cuatro casos similares y puedo afirmar que la jurisprudencia está dando muchos pasos adelante para satisfacer las necesidades de estas personas".

Según la concejala provincial de Igualdad de la provincia de Rímini, los jueces "han dejado claro por escrito que la empresa tiene la obligación de adoptar medidas organizativas que protejan a los trabajadores que cuidan de familiares con discapacidad. Si la empresa no pone en práctica estas medidas, está cometiendo discriminación".