Prepara sus juicios contra Musk tocando una guitarra eléctrica: el método del abogado que se ha convertido en su pesadilla legal

William 'Bill' Savitt, a su llegada a la corte de Oakland en el juicio entre Musk y OpenAI

Circula por internet una suerte de meme o vídeo corto: un abogado afirma a cámara "otros cobran más barato, ¿pero pueden hacer esto?", para acto seguido lanzarse a un espectacular solo de guitarra del todo rockero. De esos vídeos actuados surge ahora un caso algo más realista, aunque ciertamente Bill Savitt suponemos que 'más barato' no será.

Este abogado ha sido el encargado de plantar la batalla legal contra Elon Musk en su mediático litigio contra Sam Altman y la empresa Open AI. Superado el caso, con triste resultado para el hombre más rico del mundo, los ojos se volvieron hacia el letrado Savitt.

Fue el propio Musk el que afeó su actitud durante el juicio al abogado, al que espetó "sueles hacer preguntas injustas" para después añadir que sus cuestiones estaban "diseñadas para engañarme". Al respecto, el abogado no entró al trapo, limitándose a apuntar "estoy tratando de formular las preguntas de la manera más justa posible. Estoy haciendo lo mejor que puedo".

¿Y qué tiene que ver la guitarra en este asunto?, podría (y debería) preguntarse cualquier lector avispado de El HuffPost, que realmente lo son todos. En una entrevista en la publicación The Verge, Bill Savitt confiesa su pasión guitarrera como su arma clave personal para preparar bien los juicios.

El periodista le pregunta por su afición, conocida de tiempo atrás. El abogado recordó los tiempos en que tenía una sala donde además de preparar las causas legales, disponía "de una guitarra, una Fender Telecaster, con un amplificador pequeño marca Cube". "Cada uno tiene sus propias particularidades", apunta el letrado.

Tocar le relaja y le permite a la vez prepararse mentalmente para sesiones complejas, pero en verdad la guitarra es algo más que una pasión peculiar en la vida de Savitt.

Al respecto, rememora cómo "después de la universidad, mi plan era venir a Nueva York y conseguir un contrato discográfico". En su intento formó parte de varias bandas "y tocábamos por todas partes". Aquello quedó atrás

"Ahora toco de forma muy irregular. Normalmente, toco una canción y a veces canto. Otras veces, simplemente improviso. Es bastante indisciplinado en este momento. Pero bueno, llevo tocando la guitarra mucho tiempo y antes era bastante bueno". "Es relajante. Me tranquiliza hacer algo que implica escuchar, actuar e incluso hablar indirectamente, algo que no tiene que ver con la ley ni con el caso. A estas alturas, no me cuesta mucho esfuerzo mental tocar porque mis manos saben qué hacer. Es relajante y reconfortante", apunta, señalando que produce un efecto similar de "despejar la mente" al que le genera un paseo en bicicleta.

Para el celebre abogado, "esas son las cosas que dan un impulso enorme. Es realmente beneficioso poder hacer algo diferente, una forma distinta de percibir el mundo, de usar el cuerpo, de usar los sentidos".