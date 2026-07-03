Lamine Yamal habla sobre su familia y Pedro Ruiz le manda un mensaje: "Te vendrá muy bien"

Lamine Yamal es uno de los futbolistas del momento. La estrella del F.C. Barcelona y de la selección española viene de endosar una goleada a Austria (3-0) en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026, un partido disputado en Los Ángeles y que contó con la presencia de numerosos famosos como Javier Bardem, Penélope Cruz, Rosalía o Alexia Putellas.

El talento y la calidad técnica de Lamine en el terreno de juego impresionan a nivel mundial, lo que le ha llevado a tener un foco mediático muy grande, hasta el punto de poner la lupa en todo lo que hace, con quién está o los detalles de su vestimenta, que dicen mucho. Sin embargo, también se ha ganado el corazón de todos por su calidad humana fuera del campo.

Aunque parezca que tiene un carácter que rezuma una titánica confianza en sí mismo, como en su momento también lo demostró Cristiano Ronaldo (a quien se enfrentará en octavos el lunes 6 de julio), lo cierto es que su calidad humana brilla cuando le dan un micrófono.

"Estoy enamorado de mi hermano, le quiero como a un hijo" Lamine Yamal, sobre su hermano Keyne

En declaraciones del extremo español ante los medios de comunicación, mencionó a su familia cuando le preguntaron qué es lo que le hace tan feliz actualmente: "Me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos... Al final, es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Lo son todo para mí".

En declaraciones a DAZN, pronunció un mensaje de amor sobre su hermano Keyne, de cuatro años y toda una estrella en las redes sociales: "Estoy enamorado de mi hermano pequeño, le quiero como a un hijo".

El mensaje de Pedro Ruiz a Lamine Yamal

De las reacciones que ha suscitado, una de las que más ha destacado ha sido la del humorista y presentador de televisión Pedro Ruiz, que ha querido dirigirse a Lamine Yamal, muy emocionado por sus palabras. En un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@pedroruizcespedes), destaca ese lado humano que tiene.

"Hace algo más de un año le dediqué un vídeo a Lamine Yamal. Hoy voy a hablar de él, que no tiene otro valor que un comentario mío, pues para zafarse un poco del peso de la popularidad", ha comenzado pronunciando. Ha querido hablar "muy bien" de él: "Aparte del partido que hizo, del que no quedó contento a pesar de ser elegido mejor jugador del encuentro, seguramente quería marcar algún gol, a veces no ocurre".

"Al final dijo cosas que me gustaron mucho, habló con una sencillez enorme, sin ninguna pedantería y se refirió a su familia. Esos sentimientos, querido Lamine, te vendrán muy bien para seguir adelante soportando todo este peso, a veces excesivo, con el que cargas", ha sentenciado.