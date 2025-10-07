Un guía de barco descubre el lado más divertido de un formidable cocodrilo de 3,3 metros de carácter combativo

Los cocodrilos, debido a su ingente tamaño y a su capacidad para poder atacar e incluso matar violentamente a un ser humano, son animales altamente temidos por la mayoría de personas.

Sin embargo, un guía de barco ha realizado recientemente una publicación mostrando el lado más divertido de un formidable cocodrilo de 3,3 metros que habita el río Daintree, en Queensland (Australia).

El hombre, llamado David White, es el propietario de la compañía de cruceros Solar Whisper Wildlife Cruises. Durante un día de trabajo, se encontró Dusty Rose, un cocodrilo con el que está muy familiarizado tras llevar 28 años acudiendo prácticamente a diario al río Daintree.

Pero el reptil estaba haciendo algo que el guía de barco nunca había visto: estaba jugando con una pluma. Y no fue algo momentáneo, el cocodrilo se estuvo divirtiendo con su 'juguete' durante un total de 18 minutos.

El dueño de Solar Whisper Wildlife Cruises ha explicado que el objetivo de Dusty Rose con la pluma "parecía ser colocarla delicadamente sobre su hocico". Tras 'luchar' con la pluma, el cocodrilo "con los ojos muy abiertos por la emoción, se la puso".

El reptil no se contentó con conseguir situar la pluma sobre su hocico una sola vez. Así, se llevó durante los mencionados 18 minutos "una y otra vez, pluma puesta, pluma quitada", ha señalado White.

En ese sentido, el propietario de la citada empresa de cruceros por el río Daintree ha destacado que si la actividad del cocodrilo tratando de poner la pluma en su hocico "no es juego con objetos, no sé qué es".

Dusty Rose es una de las hembras de cocodrilo más grandes y longevas del estado australiano de Queensland. De hecho, David White estima que el reptil tiene una edad de casi medio siglo.

Respecto al animal, el guía de barco ha subrayado, en declaraciones a The Dodo, que Dusty Rose es una hembra combativa que incluso se ha enfrentado a otras hembras que se han acercado más de la cuenta a su compañero de vida, llamado Scarface. "No le da miedo pelear", ha asegurado White.