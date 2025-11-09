Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un joven Golden Retriever se pierde durante un paseo y vuelve a casa él solo en tren
Un joven Golden Retriever se pierde durante un paseo y vuelve a casa él solo en tren

Gracias a la ayuda de una familia que se lo encontró ya en el trayecto de vuelta y a la policía, volvió a su casa como si nada hubiera pasado.

A los amantes de los perros, esta maravillosa raza de perro no deja de sorprendernos. La última anécdota que ha protagoniza un golden retriever ha ocurrido hace poco en la República Checa, según ha publicado el periódico local Idnes. Un precioso ejemplar de año se perdió durante un paseo de fin de semana cerca de la ciudad de Brno y dejó lo que vivió y cómo reaccionó dejó una vez más patente el admirable sentido de la orientación que tienen algunos perros. 

Mientras la gente lo buscaba sin éxito, el perro regresó, pero en tren. Increíble. Supo a qué estación de tren tenía que ir, se subió al tren de vuelta a Brno desde la zona a la que había acudido con toda su familia a dar un paseo. Y finalmente, tras llamar la atención su presencia de otra joven familia, pudo reunirse con sus dueños.

El protagonista de esta historia se llama Coudy y partió en tren desde Královo Pole en Brno hacia Dolní Loučeky, cerca de Tišnov, el sábado por la tarde con su familia. Sin embargo, mientras corría libremente por los prados cercanos a la estación, el perro desapareció de la vista y se perdió de su familia.

"Un hombre de 40 años con sus hijos pequeños no logró alcanzarlo, lo que dio inicio a una angustiosa búsqueda de dos horas en una amplia zona", según contó el portavoz de la policía de Brno, Jakub Ghanem. 

Pero la búsqueda la estaban haciendo en el lugar equivocado. El propio Coudy, cuando se vio perdido, buscó por su cuenta la forma de regresar a sasa. Se subió al tren con destino a Brno y bajó en la estación de Králův Poli, donde había comenzado el viaje con su familia el sábado anterior. Allí, una joven familia estuvo pendiente de él tras haber visto a este perro, color crema, solo en el vagón. Al no poder encontrar al dueño, llamaron al número de emergencias de la policía.

Mientras eso sucedía, el dueño llamó a la línea de información de los Ferrocarriles Checos para averiguar si Coudy había sido visto en algún lugar de la zona. Al saber que sí, subió al siguiente tren de regreso con sus hijos y, gracias a la policía, se reunió con su retriever frente a la estación de Královopolské. Un encuentro irrepetible, una hazaña que para el perro quizás fue sólo un hecho cotidiano de volver a casa. Porque ha quedado claro que sabía cómo hacerlo.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
