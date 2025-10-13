Una mujer cruza el Atlántico en un crucero de lujo en vez de en avión para la comodidad de su perro: le salió más barato

Una mujer llamada Joyce Chan decidió mudarse de Nueva York a Londres. Pero había un problema: cómo transportar a su perro. La opción en la que primero suele pensarse es en la de un vuelo. Sin embargo, han sido numerosos los casos en los que los animales han sufrido al ser transportados en la bodega de un avión.

Por ello, Joyce Chan estuvo investigando y finalmente se decantó por cruzar el océano Atlántico por mar y no por aire. Eso sí, lo hizo a bordo de un crucero de lujo que contaba con una perrera.

En declaraciones a Business Insider, la mujer ha reconocido que "creo que la más obvia era llevarlo en avión". Pero decidió optar por el barco debido a que "había oído historias sobre experiencias desagradables con perros que volaban. Me alegro por aquellos que tienen una buena experiencia, pero si hay otra opción, sin duda estamos encantados".

La alternativa elegida por Joyce Chan fue el crucero de lujo Queen Mary 2 (operado por la compañía Cunard), que realiza travesías entre las ciudades de Nueva York y Southampton con una duración de siete días.

Una de las principales ventajas del crucero, más allá de que el barco cuenta con una perrera con capacidad para hasta 24 mascotas, es que no existen límites de equipaje, lo que convirtió a esa forma de viajar en la mejor manera de llevar a cabo una mudanza internacional.

La opción más económica

Y eso no fue todo. Pese a que el Queen Mary 2 es un crucero de lujo, a la mujer le salió más barato ir en barco que haber realizado la mudanza de Nueva York a Londres a través de un vuelo.

En concreto, el billete del crucero tuvo un coste de 1.399 dólares (1.209 euros, al cambio actual), sin impuestos ni comisiones. La plaza en la perrera tenía un precio de 1.000 dólares (864 euros), pero al ser un perro muy grande, necesitó dos plazas, lo que hizo que la cifra alcanzara los 2.000 dólares (1.728 euros). En total, el viaje en barco costó 3.477,35 dólares (3.006 euros).

Aunque la cantidad es elevada, Joyce Chan ha destacado que un vuelo a Londres le habría costado unos 3.600 dólares (3.112 euros), a lo que habría que añadir los cuantiosos suplementos por llevar equipaje adicional.

Por lo tanto, el crucero fue la opción más adecuada para llevar a cabo la mudanza tanto en términos de comodidad como económicos.