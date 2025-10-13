Creían que su perro era amigable hasta que se fue a vivir solo en el parque de al lado tras la mudanza

Desde hace tres semanas, Titoune, una perra de raza Patou de 40 kilos, vive sola en el enorme parque Pastré de Marsella, tras escaparse apenas una semana después de llegar a su nuevo hogar. Sus dueños, Michel y Sylvie Poggioli, han intentado sin descanso recuperarla, pero la situación se ha convertido en un verdadero rompecabezas administrativo.

Titoune, que creció en una granja del Vaucluse, llegó a Marsella con la pareja, que se enamoró de ella a pesar de no cumplir con sus criterios iniciales. Desde su fuga el 19 de septiembre, la perra se ha refugiado en las colinas del parque, un espacio de 112 hectáreas abierto a los animales.

Michel acude cada día a las 5:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche para alimentarla. Aunque responde a su llamada, se mantiene a unos veinte metros de distancia, sin permitir que la atrapen.

La pareja ha contactado con múltiples entidades: policía municipal, bomberos, veterinarios, cazadores y el ayuntamiento. Sin embargo, ninguna ha ofrecido una solución efectiva. Los sedantes recetados por los veterinarios no han surtido efecto, y las jaulas disponibles en la perrera son demasiado pequeñas. Los bomberos solo pueden intervenir si el animal representa un peligro, lo cual no es el caso de Titoune, que no muestra signos de agresividad.

Daniel Franchi, presidente de una asociación de cazadores local, ha propuesto instalar una jaula de jabalí con el suéter del dueño para atraerla, pero necesita autorización municipal. El servicio “Naturaleza en la Ciudad” podría permitir esta intervención, incluso cerrando temporalmente el parque.

Michel y Sylvie, amantes de la raza Patou, ya convivieron con otra perra llamada Dolly durante 11 años. Ahora, su objetivo es recuperar a Titoune con paciencia y cariño, convencidos de que merece una segunda oportunidad.