Yellowstone se llena de una nueva generación de estos árboles 80 años después gracias a sus lobos

En el año 1995, los expertos decidieron reintroducir a los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone, en EEUU. El objetivo de la medida era controlar la presencia de alces, los cuales se alimentaban de árboles jóvenes. Y el paso del tiempo ha demostrado que esa decisión fue muy acertada.

Tal y como explica Live Science, la población de alces en Yellowstone creció sin control, llegando a contabilizarse 18.000 ejemplares en el parque. Esos mamíferos, más allá de alimentarse de hierba y arbustos, se nutrían de hojas, ramitas y corteza de árboles como el álamo temblón.

La gran presencia de alces tuvo como resultado que los árboles jóvenes no pudieran desarrollarse. De hecho, en estudios realizados en la década de 1990 fue imposible localizar un solo álamo joven.

Sin embargo, la reintroducción de los lobos en el Parque Nacional de Yellowstone ha hecho que la situación cambie por completo. En estos momentos, la población de alces se ha reducido a 2.000 ejemplares, lo que ha posibilitado que esos mamíferos y los álamos puedan convivir en Yellowstone.

Un nuevo estudio científico publicado en la revista Forest Ecology and Management ha confirmado que en la zona norte de Yellowstone, 80 años después, hay una nueva generación de álamos temblones.

Luke Painter, ecólogo de la Universidad Estatal de Oregón y autor principal de la investigación, ha destacado, en declaraciones a Live Science, que "estamos observando un importante crecimiento de álamos jóvenes". En concreto, los nuevos árboles cuentan con un tronco de más de 5 centímetros de diámetro, algo que no ocurría en el parque estadounidense desde la década de 1940.

En ese sentido, el ecólogo ha subrayado la importancia de la existencia de estos árboles en Yellowstone explicando que "los álamos son una especie clave para la biodiversidad. El dosel es más abierto que el de las coníferas y se filtra la luz, lo que crea un hábitat que favorece una gran diversidad de plantas".