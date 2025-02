Así es Lovau, la marca de ropa Old Money del momento fundada por Adolfo Verde

OLD MONEY

La marca de ropa Old Money arrasa en TikTok e Instagram.

La moda Old Money está llamada a convertirse en el próximo gran estilo que acaparará la atención de todo el mundo. De hecho, esta tendencia llena de lujo y elegancia lleva unos meses arrasando en redes sociales como TikTok e Instagram, donde cada día es más habitual ver a personas de todas las edades luciendo outfits de prendas básicas perfectamente coordinadas para conseguir una imagen sofisticada a la par que sencilla.

Las prendas de la marca Old Money Lovau adoptan este concepto de elegancia atemporal y lo combinan con un toque moderno, dando origen a una colección donde los colores neutros, las formas sencillas y la gran calidad de las telas son las señas de identidad. Su filosofía va más allá de la moda, buscando crear experiencias y conectar con quienes valoran la autenticidad y el buen gusto.

Estilo Old Money: lo antiguo está de moda

Ya habrás podido ver como figuras famosas como Jackie Onassis, Victoria Beckham, Leonardo DiCaprio o Brad Pitt han deslumbrado ante las cámaras con sus elegantes looks Old Money que destilan sofisticación y exclusividad. Esto se debe a que el estilo Old Money es una tendencia de moda que evoca la estética de las familias adineradas tradicionales, caracterizada por su elegancia discreta y atemporal.

El propio concepto “Old Money” hace referencia a las familias que durante generaciones han amasado una fortuna y la traspasan de unos a otros haciéndola crecer. Se trata de un estilo que se inspira en la forma de vestir de la alta sociedad estadounidense y británica de finales de los años 80 y principios de los 90, por lo que está compuesto de prendas aparentemente sencillas, pero llenas de personalidad.

Las principales características del estilo Old Money son:

• Prendas básicas de alta calidad: dando prioridad a tejidos de gran categoría como el cashmere y el algodón.

• Colores neutros: predominan las tonalidades claras, pero también tonos elegantes como el negro o el azul marino, así como colores tierra.

• Estampados clásicos: las rayas y los cuadros son los estampados más característicos y habituales en las colecciones de moda Old Money.

• Elegancia discreta: esta tendencia evita la ostentación y los logotipos grandes y llamativos, aunque sea de marcas de reconocido prestigio.

• Atemporalidad: se compone de piezas clásicas que no pasen de moda, como camisas de rayas, pantalones de pinzas, faldas plisadas, mocasines, etc.

Adolfo Verde y su visión de la moda con personalidad

A la hora de fundar Lovau, el joven empresario de 28 años Adolfo Verde ha volcado toda su pasión por la moda y la ha fusionado con su gran experiencia como empresario y experto en marketing para crear un proyecto que va más allá de vender prendas. Y es que, la ropa ya no es un mero accesorio con el que nos cubrimos, se ha convertido en una pieza clave para desarrollar nuestro estilo personal.

La forma en la que nos vestimos nos permite transmitir nuestra identidad y personalidad, así como nuestros estados de ánimo, por eso cada día más personas prestamos atención a la ropa que nos ponemos. Del mismo modo, somos más cuidadosos con cada prenda que elegimos, algo que en estos tiempos de moda rápida y cambios de tendencias constantes parece ser una contradicción.

El objetivo de Adolfo Verde es vestir a personas que entienden que el lujo real y la exclusividad no están en el precio, sino en el significado que llevan consigo. Es por esto que cada pieza de las colecciones de Lovau está pensada para evocar un sentimiento de pertenencia y un guiño a quienes valoran la historia y el detalle.

Old Money captura la esencia de lo tradicional con un enfoque moderno. OLD MONEY

Lovau: más que una marca de moda

La marca española de estilo Old Money Lovau se ha posicionado como un referente en la reinterpretación de esta tendencia para el público contemporáneo. La marca creada por Adolfo Verde ha logrado capturar la esencia de lo tradicional con un enfoque moderno, atrayendo a quienes buscan prendas que reflejen sofisticación y calidad duradera.

A través de prendas que combinan materiales de primeras calidades con cortes precisos y clásicos muy favorecedores, Lovau inspira un estilo de vida en el que la elegancia sin esfuerzo y la originalidad son pilares fundamentales. Es por eso que entre sus colecciones, tanto de hombre como de mujer, podemos encontrar diseños versátiles adecuados para toda clase de ocasiones y eventos.

Lovau ha logrado destacarse en el mercado de la moda al adaptar el espíritu de un estilo tan clásico como el Old Money a las necesidades y gustos de las generaciones actuales. Este éxito demuestra que existe un creciente interés por la moda que trasciende las temporadas, ofreciendo piezas que son inversiones a largo plazo en nuestros guardarropas.