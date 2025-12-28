He probado el robot aspirador Dreame X50 Ultra Complete y te confirmo que su forma de limpiar es una auténtica revolución

Resumen: El Dreame X50 Ultra Complete es, sencillamente, el mejor robot aspirador que he probado hasta la fecha. Sus funciones y características lo convierten en un asistente total, con una succión muy buena en cualquiera de sus modos, un fregado eficaz sin empapar el suelo y una base de carga que completa una experiencia muy top. Y hay algo que me parece diferencial: su tecnología de brazo doble flexible, sacan 'la patita' y son capaces de llegar a cualquier lado. Antes de explicarte en detalle cómo ha sido mi experiencia tras varias semanas de uso, te voy adelantando que este robot aspirador vale cada euro invertido y más a un precio rebajado como el actual, pasando de los 1.499 euros de lanzamiento a los 849 euros.

Ventajas

Ofrece una experiencia de limpiado sin igual. Minimiza los enredos con dos cepillos de goma desenredantes. Pero la diferencia la marca su tecnología de brazo doble flexible, capaz de limpiar las esquinas de una forma muy eficaz.

Tiene varias opciones de configuración de succión, desde el modo silencioso, a un estándar que es, para mí, el más equilibrado. También tiene otros dos niveles más: el intenso y el máximo, que lo absorben sin fallos. En mi caso, con una alfombra, personaliza su capacidad de succión de forma inteligente al pasar por ella.

¿Tu salón es a doble altura? Pues su sistema innovador ProLeap permite al robot aspirador subir o bajar sin ningún problema un escalón. Se eleva hasta los 6 centímetros y promete nada más y nada menos que 30.000 usos.

En un robot aspirador de este nivel, es capaz de aspirar y fregar a la vez y lo hace de una forma muy buena. Cuando va a su base de carga, se vacía de forma automática y las mopas quedan como nuevas y se secan con aire caliente, evitando malos olores por la humedad.

Desventajas

Ponerle algún 'pero' a un robot aspirador de estas características es misión casi imposible. Pero, en mi caso, hay una cosa que no me ha convencido al utilizar el modo silencioso. Hay que decir que el aspirado es muy decente, pero a la hora del vaciado, la base absorbe toda la suciedad con el mismo ruido fuerte que al usar otra configuración. No se adapta a este modo de forma automática y tienes que hacerlo manualmente en ‘ajustes de estación‘, ‘vaciado automático’ y darle a la tecla ‘apagar’. De esta manera no vacía el contenido hasta que no vuelvas a activarlo.

En el momento en el que hizo su primer mapeado, pasé por delante del robot aspirador y no creó el mapa de forma correcta. Tuve que borrarlo y volver a hacerlo, sin pasar por delante de él. Todo sea dicho, una vez se configura, funciona perfectamente.

Mi reseña del Dreame X50 Ultra

La tecnología cada vez va más de la mano de la limpieza. Los robots para el hogar son cada vez más imprescindibles en cada casa, ya sea para cocinar, secar, aspirar e, incluso, dejar las ventanas como nuevas. Pero lo que tengo que decirte, desde el principio, de la Dreame X50 Ultra es que es el mejor robot aspirador que he probado hasta la fecha. Y, en las próximas líneas te voy a desgranar si merece la pena destinar los 849 euros que vale en el momento en el que escribo este artículo.

Te voy avanzando que para sacar la aspiradora y la base de la caja debes tener algo de paciencia. Viene en una caja de cartón del mismo tamaño que la del artículo y sí, pequeña no es. Una vez abierto todo, está dividido en varias partes. La pieza central es la base de carga, la que ocupa la mayor parte. En otras cajas, hay una en la que está el robot aspirador y otra, una especie de maletín, en la que vienen múltiples accesorios, como recambios de las mopas, de los cepillos, una botella de detergente de la marca para el fregado, un cepillo para limpiar a fondo el robot y las instrucciones para ponerlo en marcha.

La configuración es muy sencilla. Para vincularlo a la aplicación Dreamehome, genera un código QR en el teléfono móvil que hay que acercarlo a la parte frontal del robot. Lugar en el que se encuentra la cámara. Para su buen funcionamiento, hace falta vincularlo a la red Wi-fi y, una vez realizados los pasos a seguir e, importante, quitados todos los accesorios, se inicia el mapeado inteligente.

Una cosa que no salió bien, en mi caso, es que, al pasar por delante del robot aspirador, se estropeó el mapeado y volvió a la base de carga, generando un mapa erróneo. En cualquier caso, desde la app, lo borré y volvió a hacer un nuevo mapa que funcionó a la perfección.

La parte baja del Dreame X50 Ultra Complete, con sus dos innovadoras ruedas, dos rodillos y dos mopas que se quedan automáticamente en la base al aspirar. Sergio Coto / El HuffPost

Una vez configurada, se puede poner en marcha. La primera vez que la usé, puse el modo de limpieza 'Aspiración y mopa', que va aspirando a la par que friega. No me había dado cuenta, pero la verdad es que lo hizo de una forma muy rápida y minuciosa. Salvo que sea por no querer hacer ruido, yo recomendaría la potencia estándar y el modo CleanGenius para el día a día. En ese caso, el robot, de forma automática, deja las dos mopas en la base de carga y no vuelve a por ellas hasta que termina el aspirado.

Con la app, puedes modificar la limpieza por habitación de una forma personalizada. Pero el modo que más me convence es el de 'Pasar la Mopa después de aspirar'. Con él, primero aspira toda la casa y, posteriormente, vuelve a la base de carga, suelta la suciedad, coloca sus mopas y comienza el fregado en el orden de habitaciones que tienes configurado.

Una vez ha terminado el fregado, el robot vuelve a la base de carga. En ella, se encuentran dos cubos de agua, uno de agua limpia y otro al que va la sucia. En ese momento, con las mopas húmedas, las limpia con agua caliente a 80 grados y, por si fuera poco, también se seca con aire caliente. Y parece una tontería, pero he probado mopas que friegan en otros robots aspiradoras y siempre tenían el fallo de que acababan cogiendo humedad y mal olor. Con el secado de la Dreame X50 Ultra Complete, este problema desaparece por completo y queda como nueva.

En este punto, te cuento que la potencia de succión es brutal, con una potencia de 20.000 pascales y un doble cepillo desenredante que es capaz de cogerlo todo. Gracias a su control por voz, se puede activar el aspirado de forma muy sencilla. Pero una de las cosas que me ha maravillado ha sido su tecnología de brazo doble flexible, con la que se puede aspirar de forma automática e inteligente las esquinas más complicadas. En el caso de tener muebles con un hueco en la parte inferior, usa su sistema de navegación VersaLift para limpiar espacios reducidos.

Otro de los sistemas que, aunque no tengo ningún escalón por casa me ha sorprendido, es el de ProLeap, con el que puede subirlo o bajarlo como si de un robot normal se tratara y gracias a su inteligencia artificial. Es capaz de superar obstáculos de hasta 6 centímetros y garantiza una capacidad de nada más y nada menos que 30.000 ciclos.

El robot aspirador Dreame X50 Ultra Complete, enciende su luz de forma automática cuando hay poca luz y aspira con mayor succión al pasar por la alfombra. Sergio Coto / El HuffPost

En mi caso, sí que tengo una alfombra y al cambiar del suelo de la tarima a la alfombra, el mismo robot aspirador es el que aumenta su potencia de succión. Como se ve en la imagen anterior, enciende su luz en la parte frontal cuando comprueba que hay baja luminosidad. En esa misma zona, también tiene una cámara frontal que se ve bastante bien y que hay que activar desde la aplicación.

Otro de sus principales puntos fuertes es el de su tecnología AI Action. Con esta inteligencia artificial, identifica hasta 200 tipos de objetos distintos, proyectando un mapa para poder esquivarlos o absorberlos, en el caso de que se trate de suciedad. Una vez falta agua limpia en el depósito o la bolsa se ha llenado de suciedad, el robot y la aplicación te avisan de que hace falta cambiarlo. Algo que se agradece y mucho.

Después de contar mi experiencia, debo decirte de que es el mejor robot aspiradora que he probado hasta la fecha. Hasta ahora, me había acostumbrado a usar mi robot aspirador habitual, con el que no fregaba por las marcas que dejaba, y también usaba la aspiradora de mano para que todo quedara limpio. En esta ocasión, tengo que decir que el robot Dreame X50 Ultra Complete ha superado mis expectativas con creces. Es cierto que su precio es elevado, aunque está bastante rebajado, pasando de 1.499 a 849 euros, en el momento que escribo este artículo.

Lo que llevo tiempo pensando es que si cada vez es más habitual ver a gente que lleva un smartphone en su bolsillo que supera los 1.000 euros, ¿por qué no gastar una cifra cercana en una cosa tan básica y necesaria como la limpieza? Es un debate para hablar largo y tendido, pero lo que está claro es que el dispositivo de Dreame me parece una auténtica revolución en el sector.