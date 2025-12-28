Cena de Nochebuena antisistema

Mi primo Carlos es de Sumar. De hecho, incluso estuvo a punto de involucrarse a fondo en la organización, aquí en Oviedo, pero al final no se terminó de animar. De aquéllas su madre ya estaba muy enferma y requería cuidados a diario. Fueron unos años en los que Carlos tuvo muy poco tiempo libre. No como cuando éramos chavales. En el 93 nos pasamos casi un mes recorriendo Europa con cuatro duros con otros amigos. Todavía quedamos los cinco todos los años para cenar y recordar aquel viaje, y en pandemia lo hicimos online. Tiene un corazón de oro, no le cabe en el pecho. Le gusta el rock sinfónico, eso sí. Yes, y Emerson, Lake and Palmer, ese rollo. Y puede llegar a ser bastante brasas con el tema. Es el padrino de Amaya. Sólo Amaya puede llamar “Charlie” a Carlos.

Mi cuñada Lupe vota a Vox. Jugó mucho al baloncesto de joven, y todavía Miguel la sorprende muchas veces viendo baloncesto en uno de estos canales de deporte de Movistar. Sinceramente, creo que es la persona más divertida que conozco, y a veces su humor es tan negro que uno se ríe con la sensación de estar cometiendo un delito. La puntualidad no es su fuerte, lo que puede ser bastante irritante si está haciendo esperar a toda la familia. Cuando tuvimos aquel bache económico, fue incluso más generosa que mi hermano Miguel, y eso que ellos nunca han sido precisamente millonarios. Y me enteré de casualidad, que ella nunca quiso que lo supiéramos. A nada que bebe ya está completamente borracha, y entonces ríe agitándose con un chillido estridente y absurdo. Una vez incluso se cayó de la silla.

Yolanda Díaz, y Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijoo, y Santiago Abascal tienen mucho interés en que Carlos, Lupe y yo nos llevemos mal. Que en las cenas de Nochebuena y Nochevieja estemos incómodos cuidando todo el rato de que nadie diga nada que pueda llevar a hablar de política. Que Lupe, ya que vota a Vox, se limite a ser “una de Vox”. Que Carlos, ya que vota a Sumar, se limite a ser “uno de Sumar”. Necesitan que yo les convierta en una abstracción que tiene una sola dimensión. Ni baloncesto, ni Emerson, Lake and Palmer. Ni corazón de oro, ni generosidad. Necesitan despersonalizarnos y reducirnos a unas siglas, porque así fidelizarán el voto a través de reacciones viscerales. “Nos conviene que haya tensión” le dijo Zapatero a Gabilondo aquella vez que el micrófono quedó abierto.

Pues lo lleváis claro, queridos. Porque a Carlos, a Lupe y a mí no nos sale de los cojones llevarnos mal. Os lo repito más despacio por si no lo habéis entendido. No. Nos. Sale. De. Los. Cojones. Y en Nochebuena hablamos de que Amaya quiere hacer Medicina, Lupe repitió su número de poner una croqueta en equilibrio sobre la nariz, comentamos los resultados electorales de Extremadura con ironías que hacían reír sobre todo al que las recibía, y cuando Elena tiró la copa de vino sobre Miguel repasamos las cien veces que Elena ha tirado una copa de vino sobre Miguel. Si el sistema es lo que vemos en los medios a diario y el statu quo es el estado actual del Parlamento, entonces Carlos, Lupe y yo —y Miguel, y Elena, y Amaya, y…— celebramos una cena de Nochebuena antisistema. ¡Salud y revolución! ¡Feliz 2026!