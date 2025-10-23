El secreto de una colada perfecta de la lavadora pasa por conocer la función oculta de este compartimento

La lavadora se ha convertido en un imprescindible en las casas. Este electrodoméstico facilita la limpieza de la ropa y la reduce a apenas unas horas. Sn embargo, en el momento de ir a ponerla, para aquellos que se enfrenten a esta situación por primera vez, puede parecer algo difícil. E, incluso, para aquellos que sí saben, hay algún compartimento cuyo uso desconocen.

De los tres, el que viene marcado con la seña "II" sirve para depositar el detergente. En el segundo, que viene marcado con una flor, se deposita el suavizante. Pero con el tercer compartimento del cajetín, señalizado con un "I", suelen venir las dudas.

Este está pensado para emplear en los programas de prelavado. Es decir, antes de hacer uso de cualquiera de las modalidades que ofrece el electrodoméstico para empezar a limpiar la ropa. Es, por tanto, muy útil cuando se van a meter en la lavadora prendas que estén especialmente sucias.

Con el prelavado se consigue debilitar las manchas que tiene esa ropa para que, cuando dé comienzo el lavado, sea más sencilla su retirada. Por lo tanto, su uso no es imprescindible en cada uno de los lavados que se realicen en el hogar.

Se trata de una duda común. Tanto, que en redes sociales esta explicación ya se ha popularizado. Son varios los vídeos, en plataformas como TikTok, en los que usuarios anónimos o procedentes de marcas especializadas en la fabricación de electrodomésticos que se dedican a explicar el funcionamiento de las lavadoras.

Consejos prácticos para tus lavados

Más allá de la información que se divulga en redes para facilitar tus tareas domésticas, podemos encontrar otros consejos prácticos en fuentes especializadas. Es el caso de la Guía Práctica de la Energía: consumo eficiente y responsable, publicada por la IDA (Instituto para la Diversión y Ahorro de Energía), dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). En concreto, allá van sus consejos prácticos centrados sobre todo en asegurarte de que ahorras toda la energía posible, y, con ello, dinero, con tu lavadora:

Compra lavadoras con etiquetado energético de Clase A

Aprovecha al máximo la capacidad de la lavadora y procura que trabaje siempre a carga completa

Otras lavadoras a tener en cuenta: las que incluyen programas a media carga o las que incluyen sonda de agua; ambas funciones centradas en reducir consumo de agua, energía (y dinerillo)

Lavar siempre que se pueda con agua fría o a baja temperatura

Aprovechar el calor del sol para secar la ropa

Limpiar regularmente el filtro de la lavadora: funcionará mejor y ahorrará energía

Si te sueles fiar de los consejos de la OCU, buenas noticias: la Organización de Consumidores y Usuarios tiene una guía la mar de útil para reducir el consumo de tus electrodomésticos (no solo la lavadora: también secadora, lavavajillas, frigorífico...).

Centrándonos en lo que nos interesa en este artículo, la OCU recomienda revisar siempre la temperatura de lavado. "Lavar la ropa en la lavadora a 30 grados o menos en lugar de los 60 grados puede ahorrar hasta un 60% de energía". Y, al igual que la guía práctica de la IDA, recomienda buscar etiquetas energéticas (A+, A++, A+++) cuando vayas a la tienda en busca de tu nuevo aparato para el hogar.

En este sentido, cada vez tendrás menos problemas en encontrar lavadoras de diseño ecológico. El 1 de octubre de 2019, se publicó el Reglamento 2019/2023 de la Comisión Europea en el que se establecen los requisitos de diseño ecológico y etiquetado para lavadoras y lavadoras-secadoras domésticas, promoviendo la eficiencia energética, el ahorro de agua y la sostenibilidad. Este reglamento incluye requisitos para programas específicos como el "eco 40-60", la eficiencia de lavado y aclarado, el consumo de agua, la disponibilidad de repuestos y la durabilidad del producto.

Más allá del ahorro: detergente líquido o en polvo

Si ponemos la mirada fuera de España y nos ponemos en busca de expertos internacionales, destacan los consejos de Nathan Kilah, investigador especializado en la detección de las sustancias químicas peligrosas conocidas como "químicos eternos". En un artículo de The Conversation, Kilah se centra sobre todo en cuál es el mejor detergente para la ropa (¿polvo o líquido?) dentro del contexto de la lucha constante de los consumidores por esquivar productos que contengan sustancias químicas potencialmente peligrosas.

Su respuesta no puede ser más personal: "Lavo a 20 grados con la mitad de la dosis recomendada de un detergente para ropa con olor agradable, envasado en cartón reciclable y que contiene una amplia gama de enzimas y una fuente de peróxido activado", argumenta Nathan Kilah, con doctorado por la Universidad Nacional Australiana, investigador de la Universidad de Tasmania y anteriormente becario en instituciones de élite mundial como la Universidad de Oxford (Beca de la Royal Comission) y en Alemania (Beca Alexander von Humboldt). "Conocer un poco de química puede ser de gran ayuda para mantener tu ropa limpia".