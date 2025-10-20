Un técnico de reparación de electrodomésticos apunta que las lavadoras están diseñadas para romperse: "Es una estrategia deliberada"

Es un secreto a voces que la mayoría de los productos de consumo están diseñados para durar menos de lo que deberían. La llamada obsolescencia programada lleva décadas generando desconfianza entre los consumidores y toneladas de residuos electrónicos. Entre los electrodomésticos fabricados para que duren relativamente poco se encuentran las lavadoras.

El veterano reparador británico Paul Charmbury, con más de 40 años de experiencia, ha denunciado públicamente una supuesta estrategia deliberada en los modelos que utilizan componentes Bosch. "Llevo más de 40 años reparando electrodomésticos, pero nunca he visto un problema tan generalizado e intencionado como este", denuncia en un vídeo difundido en su canal de YouTube.

El foco de su denuncia es el tambor soldado de las lavadoras modernas. A diferencia de los modelos antiguos, cuyos componentes podían desmontarse fácilmente, las nuevas versiones presentan las dos mitades del tambor unidas mediante soldadura, lo que imposibilita sustituir piezas básicas como los rodamientos o la cruceta.

"No se trata de un mal diseño, sino que es una estrategia deliberada para obligar a la gente a comprar una máquina nueva, lo que genera enormes cantidades de residuos eléctricos y electrónicos y pone en apuros a las empresas de reparación honestas", critica Charmbury.

Bosch, según explica el técnico, ofrece el tambor completo como repuesto, pero a un precio de 360 libras (414 euros), lo que desincentiva la reparación. El portal finés Tekniikan Maailma ya había observado un fenómeno similar en el caso de los condensadores: "Los fabricantes han asimilado estudios de mercado que demuestran que casi todos los consumidores comprarán un dispositivo nuevo si la reparación de uno averiado cuesta más del 30% del precio de uno nuevo.".

El experto lanza una curiosa iniciativa para descubrir el tiempo de funcionamiento para el que están diseñadas

Charmbury reconoce que no dispone de recursos suficientes para probar que las piezas más baratas del tambor son las primeras en fallar. Por ello, ha lanzado una iniciativa colectiva: su vídeo explica cómo comprobar el número de ciclos de lavado de las máquinas Bosch e invita a los usuarios a dejar comentarios con los datos de sus averías. "Juntos podemos construir una base de datos que muestre al mundo exactamente cuánto tiempo están diseñadas para durar estas máquinas", concluye.

El técnico también denuncia la pasividad institucional. "Las autoridades parecen estar interesadas únicamente en el consumo de energía y agua de los dispositivos, olvidando su posibilidad de reparación", lamenta. La nueva directiva europea sobre el derecho a reparación, aprobada en 2024, obliga a los fabricantes a garantizar repuestos y condiciones razonables de reparación.

La pregunta sigue abierta: ¿podrán los fabricantes justificar técnicamente decisiones que, según expertos como Charmbury, acortan la vida útil de sus productos?