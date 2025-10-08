Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Alcampo, Ahorramas y Eroski ganan terreno a los supermercados referentes de compra 'online'
Consumo

Consumo

Alcampo, Ahorramas y Eroski ganan terreno a los supermercados referentes de compra 'online'

Y mientras que la mayoría de compradoras son mujeres, en Lidl más del 50% son hombres.

Mila Fernández
Mila Fernández
Una mujer hace la compra con su tablet.RossHelen

Hacer la compra online en el super ya forma parte de la rutina de millones de españoles. El nuevo modelo de vida en el que priman la rapidez, la conveniencia y la flexibilidad ha transformado el paradigma de llenar la nevera y, desde la pandemia, el canal de compra online ha ido creciendo hasta alcanzar los 36 millones de usuarios únicos mensuales.

Según el ranking de supermercados elaborado por la compañía global especializada en marketing digital y visibilidad online Semrush, es Carrefour.es quien encabeza la lista de los preferidos por los consumidores en España. Le siguen Lidl.es, con 10,79 millones y Mercadona.es, con 3,16 millones.

Sin embargo, el estudio realizado por Semrush también destaca que, mientras que Carrefour y Mercadona han perdido casi un 10% de cuota de mercado, Alcampo, Ahorramas y Eroski se consolidan como nuevos referentes del ecommerce de supermercados.

Este es la clasificación:

1. Carrefour.es – 12,08 millones

2. Lidl.es – 10,79 millones

3. Mercadona.es – 3,16 millones

4. Compraonline.alcampo.es – 2,36 millones

5. Eroski.es – 2,02 millones

6. Aldi.es – 1,87 millones

7. Dia.es – 1,68 millones

8. Consum.es – 1 millón

9. Hipercor.es – 830 mil

10. Ahorramas.com – 480 mil

Mujer de 45 que trabaja a tiempo completo

Este estudio también ha elaborado un retrato robot del consumidor que más recurre a la compra online: se trata de una mujer de entre 45 y 64 años, que vive en hogares de 2 a 4 miembros, con ingresos bajos o medios y que trabaja a tiempo completo.

Además, añade algunos matices o curiosidades, como que, aunque las mujeres son mayoría en casi todas las cadenas, con especial peso en ALDI, DIA, Mercadona o Consum, en Lidl los hombres superan el 50%.

Mila Fernández
Mila Fernández
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy responsable de LIFE, esa sección en la que nos empeñamos en mostrar la cara amable de la actualidad, el lado hedonista de la vida, aunque no nos tapamos los ojos ante otras realidades.

 

Sobre qué temas escribo

Como responsable de la sección trabajo mano a mano y coordino a redactores que saben mucho de música, moda, tendencias de consumo, cine, crónica social...


A mí me gusta escribir sobre salud, consumo, medioambiente y bienestar. Pero sobre todo, me gusta entrevistar a referentes culturales y sociales. Escritores, científicos, actores, periodistas... que tienen cosas que contar y mucho que aportar. O a lo mejor, no tienen nada que contar y poco que aportar, pero eso también es interesante.

 

Mi trayectoria

Soy periodista por vocación y devoción. Quise ser Julia Otero y hasta hubo un tiempo en el que aparecí en una lista de mujeres periodistas jóvenes más influyentes.

 

He hecho radio -en la desaparecida Radio España porque soy generación X- y dirigí la revista Turismo Rural, en la editorial América Ibérica. Después fui redactora de Lifestyle en la Revista de Ana Rosa, redactora jefa de la revista Love y, además, he colaborado con muchos medios, entre ellos SModa y la revista decana de medioambiente Quercus.

 

Además, he presentado galas y libros, y he moderado mesas redondas.
Hace diez años que trabajo en El HuffPost donde entré para editar contenidos branded -y lo sigo haciendo-.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 