Alcampo, Ahorramas y Eroski ganan terreno a los supermercados referentes de compra 'online'

Hacer la compra online en el super ya forma parte de la rutina de millones de españoles. El nuevo modelo de vida en el que priman la rapidez, la conveniencia y la flexibilidad ha transformado el paradigma de llenar la nevera y, desde la pandemia, el canal de compra online ha ido creciendo hasta alcanzar los 36 millones de usuarios únicos mensuales.

Según el ranking de supermercados elaborado por la compañía global especializada en marketing digital y visibilidad online Semrush, es Carrefour.es quien encabeza la lista de los preferidos por los consumidores en España. Le siguen Lidl.es, con 10,79 millones y Mercadona.es, con 3,16 millones.

Sin embargo, el estudio realizado por Semrush también destaca que, mientras que Carrefour y Mercadona han perdido casi un 10% de cuota de mercado, Alcampo, Ahorramas y Eroski se consolidan como nuevos referentes del ecommerce de supermercados.

Este es la clasificación:

1. Carrefour.es – 12,08 millones

2. Lidl.es – 10,79 millones

3. Mercadona.es – 3,16 millones

4. Compraonline.alcampo.es – 2,36 millones

5. Eroski.es – 2,02 millones

6. Aldi.es – 1,87 millones

7. Dia.es – 1,68 millones

8. Consum.es – 1 millón

9. Hipercor.es – 830 mil

10. Ahorramas.com – 480 mil

Mujer de 45 que trabaja a tiempo completo

Este estudio también ha elaborado un retrato robot del consumidor que más recurre a la compra online: se trata de una mujer de entre 45 y 64 años, que vive en hogares de 2 a 4 miembros, con ingresos bajos o medios y que trabaja a tiempo completo.

Además, añade algunos matices o curiosidades, como que, aunque las mujeres son mayoría en casi todas las cadenas, con especial peso en ALDI, DIA, Mercadona o Consum, en Lidl los hombres superan el 50%.